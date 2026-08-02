افتتاح مخبز حماة الثاني بعد إعادة تأهيله وتركيب ثلاثة خطوط انتاج حديثة

حماة-سانا



افتتح فرع المؤسسة السورية للمخابز في محافظة حماة، اليوم الأحد، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مخبز حماة الثاني بعد انتهاء أعمال إعادة التأهيل والصيانة التي استمرت عدة أشهر.



وأوضح نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر الحسن في تصريح لـ سانا أن المؤسسة السورية للمخابز تمكنت منذ التحرير، وبالتعاون مع عدد من المنظمات الدولية، من إعادة تأهيل وصيانة وتحديث العديد من المخابز العامة في مختلف المحافظات، مبيناً أنه سيتم قريباً افتتاح مخبز جديد في مدينة اللطامنة بالريف الشمالي، إضافة إلى افتتاح مخابز أخرى في منطقة الغاب.



وأشاد الحسن بالجهود الكبيرة التي بذلتها كوادر المؤسسة السورية للمخابز لافتتاح مخابز جديدة وحديثة وتحسين جودة الرغيف وتأمين مادة الخبز للمواطنين، مشيراً إلى أن افتتاح المخبز اليوم يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية للمخابز العامة وتخديم أكبر عدد ممكن من المواطنين، ولا سيما العائدين إلى مناطقهم بعد التحرير.



بدوره، أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة حازم السرماني إلى أنه تم تنفيذ أعمال صيانة شاملة لمبنى المخبز، مع تركيب ثلاثة خطوط إنتاج حديثة تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وتحسين جودة الخبز، مبيناً أن المخبز سيخدم ثلاثة أحياء كبيرة في مدينة حماة هي القصور والأربعين والحميدية.



وحضر الافتتاح مدير عام المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي وعدد من المسؤولين وفعاليات أهلية وحكومية.