وزير الطوارئ: تضرر 2400 عائلة في دير الزور جراء فيضان نهر ‏الفرات

دير الزور-سانا‏

أعلن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أن الإحصائية ‏الأولية أظهرت تضرر 2400 عائلة جراء فيضان نهر الفرات في دير الزور، وأن منسوب نهر الفرات الآن ضمن مساره الطبيعي ولا توجد ‏فيضانات جديدة.‏

وقال الوزير الصالح في تصريح لقناة الإخبارية السورية اليوم ‏الجمعة: إن ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، أثر على مناطق عدة بمحافظة ‏دير الزور، وخاصة الحوائج النهرية وأراض استثمرت بالزراعة، مشيراً إلى أنه لا توجد خسائر بشرية جديدة، حيث توفي، في الأيام ‏الماضية، عدد من الأطفال جراء السباحة في النهر رغم التحذيرات ‏الشديدة التي أعلنا عنها.‏

وقال وزير الطوارئ: “السيد الرئيس أحمد الشرع متابع للمجريات لحظة ‌‏بلحظة، واتخذنا التوجيهات لتخفيف معاناة أهلنا في دير الزور”، ‌‏مضيفاً: سنجتمع اليوم مع باقي الوزارات في دير الزور، لاتخاذ ‏إجراءات ‏سريعة ومنسقة واستراتيجية، ووضع حلول إسعافية ‏وأخرى دائمة”.‏

وتابع الوزير الصالح ‏خلال جولة ميدانية اليوم الجمعة، على عدد ‏من المواقع في محافظة دير ‏الزور، آلية ‏العمل وخطط الفرق ‏الطارئة والاستباقية في الاستجابة ‌‏لفيضان نهر ‏الفرات بما يسهم في ‏تقليل المخاطر ورفع كفاءة ‌‏الاستجابة، وصون ‏الأرواح والممتلكات ‏في ظل الظروف ‌‏الاستثنائية الراهنة.‏

وكان الوزير الصالح عقد، أمس الخميس، اجتماعاً موسعاً مع قادة ‏الفرق ‏الميدانية في الدفاع المدني السوري بمديرية الطوارئ وإدارة ‏الكوارث ‏بمدينة دير الزور، في إطار تعزيز التنسيق ورفع جاهزية ‏الاستجابة ‏لمخاطر فيضان نهر الفرات في محافظتي دير الزور ‏والرقة.‏

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليوم الجمعة، استنفار عدد ‏من ‏تشكيلاتها والإدارات المعنية، بالتنسيق مع وزارة الطوارئ ‏وإدارة ‏الكوارث، للمساهمة في مواجهة تداعيات الارتفاع الحاد في ‏منسوب مياه ‏نهر الفرات بمحافظة دير الزور.‏

وشهدت مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي ‏دير ‏الزور والرقة خلال الأيام الماضية، ارتفاعاً ملحوظاً في ‏منسوب المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات ‏المحلية إلى رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم ‏السواتر الترابية ومراقبة ‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند ‏الضرورة، بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‏المحتملة.‏