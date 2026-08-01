الإطاحة بشبكة ‏لترويج وتجارة المواد المخدرة خلال عملية أمنية بريف ‏دمشق

ريف دمشق-سانا‏

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من الإطاحة بشبكة مؤلفة من خمسة ‏أشخاص تنشط في ‏ترويج وتجارة المواد المخدرة، وضبط كميات كبيرة من ‏المخدرات داخل ‏مزرعة في بلدة ‏عقربا، وذلك خلال عملية أمنية نوعية ‏بريف دمشق.‏

وبينت الإدارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن العملية ‏جاءت عقب ورود معلومات تفيد باستخدام المزرعة مستودعاً رئيسياً لتخزين ‏شحنات الحشيش وتجزئتها قبل توزيعها، وبعد متابعة دقيقة للموقع ورصد ‏وصول شحنة جديدة، استُكملت الموافقات القضائية والأصولية اللازمة، ‏وشُكلت قوة أمنية مشتركة نفذت مداهمة خاطفة ومباغتة للمزرعة، أحكمت ‏خلالها السيطرة على الموقع وألقت القبض على جميع الموجودين فيه.‏

وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة كافة، وهم: ‌‏(خ. ش) متزعم الشبكة، و(ز.ش)، و(خ. أ)، و(م. م)، و(م. ز)، كما ضُبطت ‌‏179 كيلوغراماً من المواد المخدرة، شملت 175 كيلوغراماً من مادة ‏الحشيش و4 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا.‏

وأكدت الإدارة أن المواد المخدرة المضبوطة صودرت، ونُظِّم الضبط ‏القانوني اللازم بحق الموقوفين، وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة ‏لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.‏

وتأتي العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، ‏في ملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك الشبكات التي ‏تعمل على الاتجار بها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم ‏حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.‏

وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت أمس الجمعة أنها تمكنت من إحباط ‏محاولة ترويج شحنة من المواد المخدرة في ‏عملية أمنية بمحافظة اللاذقية، ‏أسفرت عن توقيف شخصين وضبط 100 ‏كيلوغرام من الحشيش، و100 ‏ألف حبة كبتاغون، ‏و5 آلاف حبة دوائية.‏