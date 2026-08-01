الإطاحة بشبكة ‏لترويج وتجارة المواد المخدرة خلال عملية أمنية بريف ‏دمشق

ريف دمشق-سانا
تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من الإطاحة بشبكة مؤلفة من خمسة أشخاص تنشط في ترويج وتجارة المواد المخدرة، وضبط كميات كبيرة من المخدرات داخل مزرعة في بلدة عقربا، وذلك خلال عملية أمنية نوعية بريف دمشق.
وبينت الإدارة في منشور عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن العملية جاءت عقب ورود معلومات تفيد باستخدام المزرعة مستودعاً رئيسياً لتخزين شحنات الحشيش وتجزئتها قبل توزيعها، وبعد متابعة دقيقة للموقع ورصد وصول شحنة جديدة، استُكملت الموافقات القضائية والأصولية اللازمة، وشُكلت قوة أمنية مشتركة نفذت مداهمة خاطفة ومباغتة للمزرعة، أحكمت خلالها السيطرة على الموقع وألقت القبض على جميع الموجودين فيه.
وأوضحت الإدارة أن العملية أسفرت عن توقيف أفراد الشبكة كافة، وهم: (خ. ش) متزعم الشبكة، و(ز.ش)، و(خ. أ)، و(م. م)، و(م. ز)، كما ضُبطت 179 كيلوغراماً من المواد المخدرة، شملت 175 كيلوغراماً من مادة الحشيش و4 كيلوغرامات من مادة الماريغوانا.
وأكدت الإدارة أن المواد المخدرة المضبوطة صودرت، ونُظِّم الضبط القانوني اللازم بحق الموقوفين، وأُحيلوا إلى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتأتي العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات، في ملاحقة تجار ومروّجي المواد المخدرة وضرب وتفكيك الشبكات التي تعمل على الاتجار بها وترويجها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أبنائه.
وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت أمس الجمعة أنها تمكنت من إحباط محاولة ترويج شحنة من المواد المخدرة في عملية أمنية بمحافظة اللاذقية، أسفرت عن توقيف شخصين وضبط 100 كيلوغرام من الحشيش، و100 ألف حبة كبتاغون، و5 آلاف حبة دوائية.