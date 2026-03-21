قائد الأمن الداخلي في حلب: المساس بالعلم خط أحمر ولن نتساهل مع أي اعتداء على المدنيين

حلب-سانا

شدّد قائدُ الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني، على أن المساس برموز الدولة، وفي مقدمتها علم الجمهورية العربية السورية، يُعدّ خطاً أحمر لا يمكن القبول بتجاوزه تحت أي ظرف.

وأوضح العقيد عبد الغني تعليقاً على الأحداث التي شهدتها منطقتا عين العرب وعفرين اليوم السبت، أن الأجهزة المختصة لن تتساهل مع أي حالة تعدٍّ على المدنيين أو أي محاولة للإخلال بالأمن والاستقرار.

وكان أحد الأشخاص أقدم على إنزال العلم الوطني خلال احتفالية عيد النوروز في عين العرب بريف حلب اليوم، وهو ما أثار احتجاجات شعبية في عدد من المناطق استنكاراً للمساس برمز وحدة البلاد وكرامتها.

