‏36 % منها مخالفة‏.. سحب أكثر من 1800 عينة من أسواق حمص منذ بداية العام  



حمص-سانا



تواصل دائرة الشؤون الفنية والجودة والمخابر في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص تحليل العينات المسحوبة من الأسواق والمنشآت الإنتاجية والخدمية، للتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، ومتابعة نتائج الفحوص، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالف منها.

حصيلة النتائج المخبرية

وأوضحت رئيسة دائرة المواصفات الفنية والمخابر عائشة حبوس في تصريح لمراسل سانا، أن عدد العينات المسحوبة منذ بداية العام وحتى تاريخه بلغ 1882 عينة، حُلل منها 1819 عينة، فيما بلغت نسبة العينات المخالفة نحو 36.5 بالمئة.



وبينت حبوس أن عمليات سحب العينات تنفذها دوريات حماية المستهلك وفق خطة رقابية تراعي شمولية وموسمية المنتجات المنتشرة في الأسواق، لافتة إلى أن العينات تصل إلى المخبر بأرقام سرية، ويتم تكليف المحللين بإجراء الفحوص اللازمة كلٌّ حسب اختصاصه.

أبرز المواد المخالفة

وأشارت إلى أن أبرز المخالفات تركزت في عينات العصائر والشرابات المباعة دون معرفة المصدر، إضافة إلى المثلجات ومنتجات الأجبان والألبان، موضحة أن ضبوط العينات المخالفة تحال بعد صدور النتائج إلى الوزارة لدراستها من قبل اللجنة المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



من جهتها، أوضحت العاملة في القسم الجرثومي بالدائرة المهندسة فرح صنوفي، أن العينات تُستلم من شعبة العينات وفق رقم سري، ثم يتم التكليف بإجراء التحاليل المطلوبة بحسب القرائن الخاصة بكل عينة، ووفقاً للمواصفة القياسية السورية المعتمدة ونتيجة التحليل تحدد مدى مطابقة العينة أو مخالفتها للمعايير.



يذكر أن الفحوص المخبرية تمثل مرحلة أساسية في التحقق من سلامة وجودة المواد المتداولة، كجزء من عمل الجولات الرقابية المستمرة في الأسواق لحماية المستهلكين.