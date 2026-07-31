ضبوط تموينية خلال جولات رقابية على الأفران والمنشآت الغذائية بإدلب

photo 1 2026 07 31 12 52 58 ضبوط تموينية خلال جولات رقابية على الأفران والمنشآت الغذائية بإدلب

إدلب-سانا‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب خلال ‏جولات رقابية على الأفران والمنشآت الغذائية، عدداً من الضبوط التموينية ‏بحق المخالفين، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، والتأكد من ‏الالتزام بالاشتراطات الصحية وجودة المنتجات، ومراقبة أوزان ومواصفات ‏رغيف الخبز.‏

وذكرت محافظة إدلب في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المديرية اتخذت ‏بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة.‏

وأشارت إلى أن الجولات الرقابية شملت أيضاً متابعة الأسعار والتحقق من ‏التزام الفعاليات التجارية بالأنظمة والتعليمات النافذة، بما يسهم في حماية ‏حقوق المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية الموجودة في الأسواق.‏

photo 2 2026 07 31 12 52 58 ضبوط تموينية خلال جولات رقابية على الأفران والمنشآت الغذائية بإدلب
photo 4 2026 07 31 12 52 58 ضبوط تموينية خلال جولات رقابية على الأفران والمنشآت الغذائية بإدلب
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