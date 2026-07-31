ضبوط تموينية خلال جولات رقابية على الأفران والمنشآت الغذائية بإدلب

إدلب-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة إدلب خلال جولات رقابية على الأفران والمنشآت الغذائية، عدداً من الضبوط التموينية بحق المخالفين، وذلك في إطار تعزيز الرقابة على الأسواق، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية وجودة المنتجات، ومراقبة أوزان ومواصفات رغيف الخبز.
وذكرت محافظة إدلب في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن المديرية اتخذت بحق المخالفين الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أن الجولات الرقابية شملت أيضاً متابعة الأسعار والتحقق من التزام الفعاليات التجارية بالأنظمة والتعليمات النافذة، بما يسهم في حماية حقوق المستهلك وضمان سلامة المواد الغذائية الموجودة في الأسواق.