وزارة الداخلية: القبض على عصابة تمتهن سرقة المحال التجارية والدراجات النارية بحماة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص تمتهن سرقة المحال التجارية، والدراجات النارية في مدينة حماة والقرى المجاورة، وذلك عقب عمليات متابعة ورصد دقيقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ضُبط بحوزة أفراد العصابة عدة قطع صيانة سيارات تُقدَّر قيمتها بنحو عشرة آلاف دولار أمريكي، لافتة إلى أن المقبوض عليهم اعترفوا بارتكاب عدة سرقات طالت نحو خمس عشرة دراجة نارية في محافظة حماة، حيث جرى استرداد قسم منها.

وقالت وزارة الداخلية: إنه تم تحرير الضبوط اللازمة، وإحالة المقبوض عليهم إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الحثيثة في مكافحة الجريمة وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في شباط الماضي عن تمكّن مديرية الأمن الداخلي في مدينة حماة من تفكيك عصابة مسلّحة متخصصة في سلب الدراجات النارية، وإلقاء القبض على جميع أفرادها، وضبط مسروقات وأسلحة وذخائر بحوزتهم.

مدير منطقة الغاب يتفقد الفرن الآلي في مدينة السقيلبية بحماة
مؤتمر “عام على التحرير.. أفق وتحديات” بدمشق يبحث سبل تعزيز الهوية الوطنية الجامعة
الداخلية: نجري عمليات استطلاع تقنية وميدانية للكشف عن أسباب الحرائق في ريف اللاذقية
الحرفيون في دمشق: إلغاء قانون قيصر يفتح الباب أمام انتعاش الإنتاج وتحريك الأسواق
تخديم دائرة الشؤون المدنية في السقيلبية بمنظومة طاقة شمسية
