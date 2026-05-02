أهالي بانياس يحيون ذكرى شهداء مجازر البيضا ورأس النبع والبساتين والمرقب

طرطوس-سانا

تجمع المئات من أبناء مدينة بانياس وريفها بمحافظة طرطوس على الكورنيش البحري مساء اليوم، وذلك إحياء للذكرى الـ 13 لشهداء المجازر التي ارتكبها النظام البائد في قرى البيضا ورأس النبع والبساتين والمرقب وللمطالبة بمحاسبة مرتكبيها.

وحمل المشاركون بالوقفة صور أبنائهم وذويهم الذين قضوا بالمجازر، ولافتات تطالب بملاحقة ومحاسبة مرتكبي المجازر جميعاً، مؤكدين ضرورة الدفع بمسار العدالة الانتقالية، لتحقيق العدالة للضحايا وذويهم.

ورافق الوقفة عرض للقوارب البحرية تعبيراً عن التضامن مع ذوي الضحايا وعائلاتهم.

وفي لقاءات مع مراسل سانا، دعت أسماء الشغري من أبناء قرية البيضا، وهي شقيقة أحد الشهداء الذين قضوا في المجزرة، إلى محاسبة المسؤولين عنها ونيل جزائهم العادل، مؤكدة أن دموع أمهات الشهداء وذويهم لن تجف قبل أن يروا بأعينهم معاقبة كل من تورط في قتل أبنائهم.

وقالت جميلة نمورة، التي فقدت أربعة من أقاربها في المجزرة: إنها تشارك في الوقفة للمطالبة بحقها في القصاص من مرتكبي الجريمة، مضيفة: إنها تتمنى فقط معرفة أماكن قبور أقاربها.

أما خديجة عبد القادر الزير، والدة أحد الشهداء، فأكدت أنها جاءت للمطالبة بمحاسبة مرتكبي المجزرة، وقالت”إنهم اعتقلوا أبناءنا وقتلوهم، ويجب أن ينالوا العقاب الذي يستحقونه”.

ولا تزال مجازر البيضا ورأس النبع والمرقب والبساتين التي ارتكبها النظام البائد في بانياس في شهر أيار عام 2013 حاضرة في الذاكرة السورية، كواحدة من المحطات الدموية البشعة التي خلفت مئات الضحايا بينهم نساء وأطفال وشيوخ.