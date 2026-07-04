مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات “طيران العربية” القادمة من ‌‏الشارقة

حلب-سانا
وصلت، اليوم السبت، إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة “طيران العربية” الإماراتية قادمة من مطار إمارة الشارقة، إيذاناً ببدء تشغيل رحلاتها المنتظمة بين الشارقة وحلب.
وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن تشغيل الخط الجديد يأتي في إطار تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وتوسيع خيارات السفر أمام المسافرين، بما يسهم في تسهيل حركة النقل الجوي، ودعم التواصل بين المدينتين في البلدين الشقيقين.
رحلة يومية من الشارقة إلى حلب
وأكد مدير العلاقات العامة في مطار حلب الدولي وليد الأحمد في تصريح لـ سانا، أهمية وصول هذه الرحلة، معلناً بدء تشغيل خط جوي منتظم بمعدل رحلة يومياً يربط بين الشارقة وحلب.
وأوضح الأحمد أن هذا الخط يؤكد الدور المحوري لمطار حلب الدولي كممر رئيسي للنقل الجوي، مشيراً إلى وجود خطط جارية لتوسيع شبكة الرحلات باتجاه مناطق ووجهات مختلفة خلال الأيام القادمة.
بدوره عبّر قائد الرحلة في شركة طيران العربية الكابتن السوري غيث الهجة في تصريح مماثل عن تقديره لحفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التي رافقت وصول الرحلة، مبيناً أن هذه العودة تأتي بعد انقطاع عن الهبوط في مطار حلب دام نحو 12 عاماً.
وأشارت المسافرة القادمة على متن الرحلة نور بدور إلى ميزات الخط الجوي الذي وفّر عناء السفر الطويل والترانزيت، لافتةً إلى أن تفعيل الرحلات المباشرة إلى حلب يسهّل حركة مسافري المحافظات القريبة، ويختصر المسافات والوقت.
وشهد مطار حلب الدولي خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل وتطوير لمنظومته الفنية واللوجستية لاستيعاب حركة الطيران المتنامية، واستقبال طائرات شركات الطيران العربية والإقليمية، ويُعد استئناف ناقلات جوية خارجية رحلاتها المباشرة إلى المطار مؤشراً على استقرار حركة الملاحة الجوية السورية، وتنامي النشاط التجاري والسياحي في محافظة حلب.
وكان مطار دمشق الدولي استقبل في شهر تموز عام 2025، أولى رحلات شركة طيران العربية الإماراتية القادمة من مطار الشارقة الدولي، ضمن خطوة تعزز حركة الملاحة الجوية بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة.