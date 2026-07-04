مطار حلب الدولي يستقبل أولى رحلات “طيران العربية” القادمة من ‌‏الشارقة

حلب-سانا‏

وصلت، اليوم السبت، إلى مطار حلب الدولي أولى رحلات شركة “‌‏طيران ‏العربية” ‏الإماراتية قادمة من مطار إمارة الشارقة، إيذاناً ببدء ‌‏تشغيل ‌‏رحلاتها المنتظمة بين ‏الشارقة وحلب‎.‎

وذكرت الهيئة العامة للطيران المدني السوري أن تشغيل الخط ‏الجديد يأتي ‌‏في إطار تعزيز الربط الجوي بين ‏البلدين، وتوسيع ‏خيارات السفر أمام ‌‏المسافرين، بما يسهم في ‏تسهيل حركة النقل ‏الجوي، ودعم التواصل بين ‌‏المدينتين في ‏البلدين الشقيقين‎.‎

رحلة يومية من الشارقة إلى حلب

وأكد مدير العلاقات العامة في مطار حلب الدولي وليد الأحمد في تصريح لـ ‌‏سانا، أهمية وصول هذه الرحلة، معلناً بدء تشغيل خط جوي منتظم بمعدل ‌‏رحلة يومياً يربط بين الشارقة وحلب.‏

وأوضح الأحمد أن هذا الخط يؤكد الدور المحوري لمطار حلب الدولي ‏كممر ‏رئيسي للنقل الجوي، مشيراً إلى وجود خطط جارية لتوسيع شبكة ‏الرحلات ‏باتجاه مناطق ووجهات مختلفة خلال الأيام القادمة.‏

بدوره عبّر قائد الرحلة في شركة طيران العربية الكابتن السوري غيث ‌‏الهجة في تصريح مماثل عن تقديره لحفاوة الاستقبال والأجواء الإيجابية التي ‌‏رافقت وصول الرحلة، مبيناً أن هذه العودة تأتي بعد انقطاع عن الهبوط في ‌‏مطار حلب دام نحو 12 عاماً.‏

وأشارت المسافرة القادمة على متن الرحلة نور بدور إلى ميزات الخط ‌‏الجوي الذي وفّر عناء السفر الطويل والترانزيت، لافتةً إلى أن تفعيل ‌‏الرحلات المباشرة إلى حلب يسهّل حركة مسافري المحافظات القريبة، ‌‏ويختصر المسافات والوقت.‏

وشهد مطار حلب الدولي خلال الفترة الماضية أعمال تأهيل وتطوير ‌‏لمنظومته الفنية واللوجستية لاستيعاب حركة الطيران المتنامية، واستقبال ‌‏طائرات شركات الطيران العربية والإقليمية، ويُعد استئناف ناقلات جوية ‌‏خارجية رحلاتها المباشرة إلى المطار مؤشراً على استقرار حركة الملاحة ‌‏الجوية السورية، وتنامي النشاط التجاري والسياحي في محافظة حلب.‏

وكان مطار دمشق الدولي استقبل في شهر تموز عام 2025، ‏أولى رحلات ‌‏‌‏شركة طيران العربية الإماراتية القادمة ‌‏من مطار الشارقة ‏الدولي، ضمن ‌‏خطوة تعزز ‏حركة الملاحة ‌‏الجوية بين سوريا ودولة ‏الإمارات العربية ‌‏المتحدة.‏