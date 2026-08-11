رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ومحافظ حلب يناقشان تطوير العمل الرقابي

حلب-سانا

بحث رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد عمر قديد، مع محافظ حلب عزّام الغريب، اليوم الإثنين، واقع العمل الرقابي في المحافظة وسبل تطويره، وتعزيز دوره في دعم العمل المؤسسي وحماية المال العام.

وذكر الجهاز المركزي للرقابة المالية عبر صفحته على تلغرام، أن اللقاء تناول آخر التطورات في عمل الجهاز وخططه المستقبلية، والتوجه نحو تطوير منهجيات العمل الرقابي، والانتقال من الرقابة التقليدية إلى الرقابة المبنية على المخاطر، بما يعزز كفاءة العمل الرقابي، ويركز الجهود على مواطن الخطر الأكثر تأثيراً في المال العام.

معالجة أسباب المخالفات والحد من تكرارها

كما ناقش الجانبان عدداً من الملفات والحالات المرتبطة بالعمل المالي، وآليات معالجتها ضمن خطة العمل لعام 2025، بما يضمن الانتقال من رصد المخالفات إلى معالجة أسبابها والحد من تكرارها.

وأكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، خلال زيارته للمحافظة جاهزية الجهاز لتقديم الدعم والمساندة الفنية في كل ما يتعلق بالإدارة المالية، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع مستوى الشفافية في المؤسسات العامة.

جودة العمل المؤسسي وحماية المال العام

من جانبه، أكد محافظ حلب أهمية تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للرقابة المالية، وتوظيف نتائج العمل الرقابي في تحسين الأداء الإداري والمالي في المحافظة، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل المؤسسي وحماية المال العام.

وتأتي الزيارة في إطار توجه الجهاز نحو تعزيز التواصل المباشر مع المحافظات والجهات التنفيذية، والارتقاء بالعمل الرقابي ليكون مساهماً فاعلاً في تصحيح الأداء ومعالجة الملاحظات والحد من تكرارها.