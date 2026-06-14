تكريم 122 عامل نظافة في منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي

درعا-سانا



كرمت مديرية منطقة الصنمين بريف درعا الشمالي، بالتعاون مع شركه زينة، 122 عاملاً من عمال النظافة العاملين في الوحدات الإدارية التابعة للمنطقة، بحضور عدد من المسؤولين والفعاليات الشعبية، وذلك في إطار تقدير الجهود المبذولة للحفاظ على النظافة العامة، وتحسين الواقع الخدمي.

وأكد القائمون على التكريم أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه عمال النظافة في تعزيز المظهر الحضاري للمدن والبلدات، مشيرين إلى أن عملهم اليومي يسهم مباشرة في رفع مستوى الخدمات وصون الصحة العامة.





وأوضح مدير منطقة الصنمين الدكتور عبد الله العلوه، في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد‏، أن للتكريم بعداً إنسانياً واجتماعياً يعكس قيمة الاعتراف بجهود عمال النظافة وأثره الإيجابي في نفوسهم، موجهاً الشكر للعاملين على التزامهم وتفانيهم رغم الظروف والتحديات التي يواجهونها أثناء العمل.



من جهته، شدد الفائز بعضوية مجلس الشعب عبد المولى الحريري على أهمية الدور الذي يقوم به عمال النظافة، داعياً المجتمع إلى إكرامهم ومنحهم المكانة التي يستحقونها في سوريا الجديدة.



وأعرب عدد من العمال المكرمين عن تقديرهم لهذه المبادرة، حيث أكد أحمد السعدي أن تذكّر المجتمع لجهودهم هو أكبر تكريم يمكن أن ينالوه، فيما عبّر أيمن عبد الرزاق العر عن امتنانه لهذه اللفتة التي تمنحهم دافعاً إضافياً لمواصلة العمل والعطاء، مؤكداً حرصهم على أداء مهامهم، بما يخدم المجتمع، ويحافظ على نظافة البيئة.



ويأتي هذا التكريم في سياق دعم العاملين في قطاع النظافة وتشجيعهم على مواصلة جهودهم، باعتبارهم إحدى الركائز الأساسية في منظومة العمل الخدمي والتنمية المحلية.