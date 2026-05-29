فعالية ترفيهية للأطفال العائدين إلى بلدة سلمى بريف اللاذقية

اللاذقية-سانا‏

أحيت جمعية “سيريا كير” اليوم الخميس فعالية في بلدة سلمى بريف اللاذقية الشمالي تحت عنوان “فرحة العيد”، المخصصة ‏لأطفال هذه البلدة العائدين من النزوح، بهدف إضفاء بهجة عيد الأضحى المبارك على مناطق العودة.‏

وتضمنت الفعالية ألعاباً وأنشطة ترفيهية وهدايا، ضمن أجواء اجتماعية تهدف إلى إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال في قريتهم ‏وبلدتهم.‏

رسم البسمة على وجوه الأطفال العائدين

وأوضح ممثل جمعية “سيريا كير” محمد علي في تصريح لـ مراسل سانا، أن الهدف من الفعالية في بلدة سلمى بمناسبة عيد ‏الأضحى هو رسم البسمة والفرحة على وجوه الأطفال الذين بدؤوا بالعودة مع أهاليهم إليها بعد سنوات من النزوح.‏

وأعرب محمد علي عن أمله في عودة الازدهار والألق لهذه البلدة السياحية التي يقصدها المصطافون للاستمتاع بمناظرها ‏الخلابة وطبيعتها الساحرة.‏

فعاليات الفرح تعزز الاستقرار والأمل بعودة الخدمات

بدوره، نوه عمر حسينو، أحد أهالي قرية دورين التابعة لبلدة سلمى، بالجهود المبذولة لإنجاح الفعالية التي ساهمت في نشر ‏أجواء الفرح بين الأهالي وأطفالهم والترفيه عنهم من خلال الاستمتاع بطقوس العيد.‏

وأعرب حسينو عن أمله بعودة الخدمات والبنى التحتية لهذه البلدة بأسرع ما يمكن، لتعزيز استقرار سكانها فيها.‏

وتبرز أهمية هذه المبادرات المجتمعية وأنشطتها الترفيهية التي تسهم في دعم الأطفال نفسياً واجتماعياً، وتعزيز أجواء الفرح ‏والاستقرار في مناطق العودة.‏

