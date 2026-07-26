جاهزية مستمرة لخفر السواحل على الشواطئ السورية لضمان سلامة ‏المصطافين

اللاذقية-سانا‏

واصلت فرق خفر السواحل التابعة للمديرية العامة للموانئ انتشارها المكثف ‏على امتداد الشواطئ السورية، في إطار رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع ‏أي حالات طارئة قد تنجم عن الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، مع تنفيذ ‏دوريات ميدانية وتوعية المصطافين بمخاطر السباحة خلال فترات التحذير ‏الجوي.‏

وأوضح مشرف خفر السواحل السورية في مخفر الشاطئ الأزرق رامي عبد ‏القادر، في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن فرق خفر السواحل كثفت ‏دورياتها على الشواطئ، ولا سيما في المناطق الصخرية والأماكن التي تشهد ‏ارتفاعاً في الأمواج، وعملت على توعية المواطنين وإبعادهم عن المواقع ‏الخطرة حفاظاً على سلامتهم.‏

وأشار عبد القادر إلى أن توعية المواطنين نُفذت بشكل مباشر، إضافةً إلى ‏الاستفادة من وسائل الإعلام والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية، مبيناً أنه ‏لم تُسجل أي حالات غرق أو أضرار مادية خلال فترة التحذير، نتيجة ‏الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.‏

وأضاف أن حالة البحر عادت إلى الاستقرار النسبي، مع رياح خفيفة لا ‏تشكل خطراً، الأمر الذي سمح بعودة حركة السباحة والاستجمام بشكل ‏طبيعي.‏

وكانت مديرية الإعلام في اللاذقية دعت المواطنين إلى عدم النزول للبحر ‌‏بشكل قاطع يومي الخميس والجمعة الفائتين، نتيجة الأحوال الجوية السائدة، ‌‏وارتفاع أمواج البحر، والامتناع عن السباحة، وعدم الإبحار أو استخدام ‌‏الزوارق والقوارب الصغيرة،‏ حتى انتهاء فترة التحذير من اضطراب حالة ‌‏البحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.‏

وتتولى فرق خفر السواحل التابعة للمديرية العامة للموانئ مهام مراقبة ‏الشواطئ والاستجابة لحالات الطوارئ البحرية وتنفيذ عمليات الإنقاذ، إلى ‏جانب نشر التوعية الوقائية، ولا سيما خلال فترات اضطراب الأحوال ‏الجوية وارتفاع الأمواج، بهدف الحد من الحوادث وحماية مرتادي الشواطئ.‏