جاهزية مستمرة لخفر السواحل على الشواطئ السورية لضمان سلامة ‏المصطافين

اللاذقية-سانا
واصلت فرق خفر السواحل التابعة للمديرية العامة للموانئ انتشارها المكثف على امتداد الشواطئ السورية، في إطار رفع مستوى الجاهزية للتعامل مع أي حالات طارئة قد تنجم عن الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، مع تنفيذ دوريات ميدانية وتوعية المصطافين بمخاطر السباحة خلال فترات التحذير الجوي.
وأوضح مشرف خفر السواحل السورية في مخفر الشاطئ الأزرق رامي عبد القادر، في تصريح لمراسل سانا اليوم، أن فرق خفر السواحل كثفت دورياتها على الشواطئ، ولا سيما في المناطق الصخرية والأماكن التي تشهد ارتفاعاً في الأمواج، وعملت على توعية المواطنين وإبعادهم عن المواقع الخطرة حفاظاً على سلامتهم.
وأشار عبد القادر إلى أن توعية المواطنين نُفذت بشكل مباشر، إضافةً إلى الاستفادة من وسائل الإعلام والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية، مبيناً أنه لم تُسجل أي حالات غرق أو أضرار مادية خلال فترة التحذير، نتيجة الالتزام بالإرشادات والإجراءات الاحترازية.
وأضاف أن حالة البحر عادت إلى الاستقرار النسبي، مع رياح خفيفة لا تشكل خطراً، الأمر الذي سمح بعودة حركة السباحة والاستجمام بشكل طبيعي.
وكانت مديرية الإعلام في اللاذقية دعت المواطنين إلى عدم النزول للبحر بشكل قاطع يومي الخميس والجمعة الفائتين، نتيجة الأحوال الجوية السائدة، وارتفاع أمواج البحر، والامتناع عن السباحة، وعدم الإبحار أو استخدام الزوارق والقوارب الصغيرة، حتى انتهاء فترة التحذير من اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج ونشاط الرياح.
وتتولى فرق خفر السواحل التابعة للمديرية العامة للموانئ مهام مراقبة الشواطئ والاستجابة لحالات الطوارئ البحرية وتنفيذ عمليات الإنقاذ، إلى جانب نشر التوعية الوقائية، ولا سيما خلال فترات اضطراب الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، بهدف الحد من الحوادث وحماية مرتادي الشواطئ.