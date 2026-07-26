مركز أمن المعلومات يحذر من ثغرة تصيب أنظمة المفاتيح العامة ويدعو إلى اتخاذ الإجراءات الداعمة

دمشق-سانا

أصدر مركز أمن المعلومات، في الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات في سوريا، تنبيهاً أمنياً بشأن ثغرة تحمل اسم CertiGhost تصيب أنظمة المفاتيح العامة بتقييم خطورة يبلغ 8.8 من 10، وذلك دعماً لحماية البنى التحتية الرقمية.

وأوضح المركز، في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم الأحد، أن الثغرة تتيح تجاوز ضوابط التحقق لإنشاء شهادات غير معتمدة، لانتحال صلاحيات إدارية تدعم محاولات الوصول الشامل للأنظمة.

ودعا المركز إلى اتخاذ الإجراءات التقنية الداعمة لسلامة المنظومات، من خلال التحديث الفوري وتطبيق الرقع البرمجية الصادرة لمعالجة الثغرة تقنياً، وتقييد الخيارات المتاحة لإدخال الحقول المخصصة، وتفعيل المطابقة، وفرض سياسات الاقتران القوي لمعرفات الحسابات المستخدمة، والمراقبة المستمرة ومتابعة سجلات الأحداث دورياً لرصد الطلبات المشبوهة استباقياً.

وتأتي هذه التوصيات الفنية تعزيزاً لحصانة الفضاء الرقمي وحمايةً للأصول المعلوماتية الوطنية، دعماً لاستمرارية العمل الحكومي بأمان.

وكان مركز أمن المعلومات السوري حذر في الـ 10 من الشهر الجاري، من تزايد الإعلانات والروابط الاحتيالية المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما “فيسبوك” و”تلغرام”، والتي تروّج لألعاب أو بوتات أو منصات تدّعي تحقيق أرباح مالية سريعة ومضمونة، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم الانجرار وراء هذه الأساليب.