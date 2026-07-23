تأهيل 4 محطات بريفي حماة وإدلب لتوفير مياه الشرب لـ 42 ألف نسمة

حماة-سانا

وضعت مؤسسة الاستجابة الطارئة اليوم الخميس حجر الأساس لمشروع تأهيل وتزويد محطات مياه ريف حماة وإدلب بمنظومات طاقة شمسية بالتعاون مع مركز الملك سلمان السعودي للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الطاقة السورية.

وتتوزع محطات المياه في ريف حماة الشمالي والشرقي بالمبطن التي تغذي أكثر من 4 قرى والسمرة وأم حارتين التي تغذي 3 قرى ويقدر إجمالي عدد الأهالي المستفيدين بأكثر من 35 ألفاً، إضافة إلى محطة الحمدانية في ريف إدلب الجنوبي.

وفي تصريح لمراسل سانا أوضح مدير الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في حماة المهندس عبد الستار العلي أن تأهيل المحطات المذكورة يشمل مختلف التجهيزات والبنى التحتية اللازمة لها كالخزانات والشبكات ومنظومات طاقة شمسية وتجهيزات كهربائية وميكانيكية مشيراً إلى أن المحطات تخدم حال الانتهاء من تجهيزها نحو 42 ألف شخص من أهالي وسكان البلدات والقرى في المنطقة الذين كانوا يعانون شحاً بمياه الشرب خلال الفترة السابقة.

وبين المدير التنفيذي للاستجابة الطارئة فراس منصور أن المشروعات التي انطلق العمل فيها تتضمن أعمالاً متكاملة من تأهيل محطات المياه وبناء الخزانات وتزويدها بمولدات كهربائية ومنظومات طاقة شمسية، مشيراً إلى أن دعم هذه المشروعات جاء من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبتنفيذ من الاستجابة الطارئة ما يوفر مياه الشرب لعشرات آلاف الأهالي في مناطق مدمرة ومتضررة ومنكوبة تفتقر وجود مصادر مياه أخرى.

وأوضح أحمد الجاسم أحد أهالي قرية أم حارتين أن وضع المياه في القرية حالياً صعب ويتكبد الأهالي معاناة قاسية في تأمين مياه الشرب جراء استجرارهم ونقلهم لها من القرى المجاورة، متمنياً أن تنتهي معاناة الأهالي مع تشغيل محطة المياه قريباً.

وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة أعادت في 24 الشهر الماضي، تشغيل محطة مياه الصياد في الريف الشمالي للمحافظة، وذلك بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها بالتعاون مع منظمة الإغاثة الإسلامية، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار خدمات مياه الشرب، وتحسين جودتها.