جلسة حوارية حول خطّة التنمية المحلية وآليات تبادل البيانات بدرعا

درعا-سانا

عقدت محافظة درعا، اليوم الأحد، جلسةً حوارية في إطار متابعة العمل على إعداد خطة التنمية المحلية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بعمليات التخطيط وتبادل البيانات.

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والإحصاء أنس سليم، في تصريح لـ سانا، أن الجلسة هدفت إلى استعراض دور ومهام الهيئة ومديرية التخطيط والإحصاء في المحافظة، إضافة إلى الوقوف على الملاحظات التي برزت خلال المرحلة السابقة من العمل.

ولفت سليم إلى أنه جرى خلال الجلسة توضيح الأدوار المؤسسية بشكل أدقّ ومعالجة الملاحظات التي أثرت في تدفق العمل في المرحلة السابقة، إضافة الى استعراض خطة التنمية المحلية لمحافظة درعا والمراحل التي أُنجِزت، مشيراً إلى أهمية توفر البيانات الدقيقة في إعداد الخطط التنموية.

مديرة مديرية التخطيط والإحصاء في محافظة درعا، فاطمة محمد مرشد، بيّنت أن المديرية قدّمت خلال الاجتماع عرضاً حول منهجية إعداد خطة التنمية المحلية والمراحل التي جرى اتباعها للوصول إلى رؤية تنموية للمحافظة، إضافة إلى عرض التصورات الأولية لرؤية محافظة درعا المستقبلية بما يتناسب مع احتياجاتها وإمكاناتها التنموية.

حضر الجلسة الحوارية محافظ درعا أنور طه الزعبي وعدد من مديري المديريات وكوادر المحافظة.

وتعمل هيئة التخطيط والإحصاء على إعداد خطط تنمية محلية تعتمد على مؤشرات تنموية وتحليل شامل للواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي بهدف تحديد أولويات التنمية وتعزيز الاستفادة من المزايا النسبية لكل محافظة، حيث تعد مرحلة إعداد المؤشرات التنموية وتحليل الوضع الراهن من الخطوات الأساسية التي تسبق صياغة الرؤية التنموية والخطط التنفيذية للمحافظات.