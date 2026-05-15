قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بالمدفعية أطراف بلدة جملة في ريف ‏درعا الغربي

درعا-سانا‏

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أطراف بلدة جملة الواقعة ‏في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي بقذائف مدفعية، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في ‏أجواء المنطقة.‏

وذكر مراسل سانا في درعا، أن أربع قذائف سقطت في مناطق زراعية ‏وأطراف سكنية من البلدة، ما تسبب بحالة من الهلع والخوف بين الأهالي دون ‏ورود معلومات مؤكدة عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة.‏

وأشار المراسل إلى أن الاعتداء يأتي في إطار التصعيد المتكرر الذي تشهده ‏المناطق الجنوبية.‏

وكانت قوة للاحتلال مؤلفة من دبابتين من نوع ميركافا برفقة ‏سيارتين ‏عسكريتين توغلت أول أمس في أول طريق وادي الرقاد قرب بلدة ‏جملة ‏بمنطقة حوض اليرموك، ونفذت تحركات محدودة داخل ‏المنطقة الحدودية ‏وسط تحليق لطيران الاستطلاع.‏

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر ‌‏التوغّل ‌‏في ‏الجنوب السوري والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات ‌‏والاعتقالات ‌‏وتجريف ‏الأراضي وإطلاق القذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‏أن ‏جميع ‏الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ‌‏ترتّب أي ‏أثر قانوني وفقاً ‏للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى ‌‏الاضطلاع ‏بمسؤولياته، وردع ممارسات ‏الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب ‌‏الكامل من الجنوب ‌‏السوري.‏

