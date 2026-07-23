محافظ ريف دمشق يبحث مع مؤسسة وفاق الإنسانية التعاون في مشاريع البناء وإعادة الإعمار

دمشق-سانا



بحث محافظ ريف دمشق عامر الشيخ مع وفد من مؤسسة وفاق الإنسانية مجالات التعاون في تنفيذ مشاريع البناء وإعادة الإعمار في المحافظة.



وذكرت المحافظة في قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أنه جرى استعراض المشاريع التي تنفذها المؤسسة، ومناقشة سير العمل والتحديات الحالية، إلى جانب بحث الخطط المستقبلية وآليات تعزيز التعاون، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتطوير المشاريع الخدمية والتنموية في ريف دمشق.



وتعد مؤسسة وفاق الإنسانية مؤسسة مدنية غير ربحية، مرخصة رسمياً في سوريا وتركيا، وتعمل في تنفيذ مشاريع إنسانية وتنموية في عدد من القطاعات، ولا سيما التعليم والصحة والإغاثة وإعادة الإعمار، إلى جانب تنفيذ مبادرات تستهدف دعم المجتمعات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

