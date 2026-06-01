مناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادات العامة 2026 في حمص

حمص-سانا

عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة حمص اليوم الإثنين اجتماعاً موسعاً لبحث التحضيرات النهائية لامتحانات الشهادات العامة دورة عام 2026، وذلك في قصر الثقافة في المدينة.

وتناول الاجتماع الذي ضم مندوبي الامتحانات، ورؤساء المراكز الامتحانية وأمناء السر، ومعاوني مديرة التربية لشؤون التعليم الأساسي والثانوي والمهني، التعليمات الامتحانية الناظمة للعملية الامتحانية، ومهام الجهات المعنية وآليات تنفيذها بما يضمن النزاهة والشفافية، ويحدّ من حالات الغش، ويوفر بيئة مريحة وآمنة للطلبة أثناء تقديم امتحاناتهم.

كما جرى استعراض التعليمات المتعلقة باستلام الأسئلة الامتحانية منذ لحظة وصولها إلى المراكز، والجهات المكلفة باستلامها، إضافة إلى مهام رؤساء المراكز الامتحانية وآليات توزيع المندوبين والمكلفين بالمهام، وخطط المتابعة والإشراف لضمان حسن سير العملية الامتحانية وانضباطها.

وتطرقت مداخلات الحضور إلى الحالات التي تستوجب استدعاء الجهات الأمنية، وآليات التعامل مع حالات الغش أو الاشتباه بانتحال الشخصية، إضافة إلى إجراءات منع دخول الأهالي إلى المراكز والأوقات المسموح خلالها بدخول الطلاب المتأخرين.

وفي تصريحات لـ سانا أكدت مديرة التربية والتعليم في حمص الدكتورة ملك السباعي أن المديرية اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات المتعلقة بإصدار التعليمات الامتحانية، وتجهيز المراكز وتأهيل الكوادر التربوية للتعامل مع الطلاب بالشكل الأمثل.

وأضافت: “يجري العمل على التحضيرات منذ عدة أشهر وعلى مختلف المستويات لتأمين أجواء آمنة وهادئة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر”.

من جهته، أوضح معاون قائد الأمن الداخلي للشؤون الشرطية العقيد بلال الأسود، أن الاجتماع يندرج في إطار التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين نقل الأسئلة والأوراق الامتحانية، واستكمال الجوانب اللوجستية والأمنية المرتبطة بالعملية الامتحانية.

وأشار إلى أنه تم توجيه العناصر الشرطية بضرورة إبعاد الأهالي والباعة الجوالين عن محيط المراكز الامتحانية، وتأمين الحراسة اللازمة قبل بدء الامتحان بساعة وحتى مغادرة الأوراق الامتحانية للمراكز، بما يضمن سلامة العملية الامتحانية.

بدوره، بين نادر الطالب، عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حمص لقطاع التربية والثقافة والآثار، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بقطاع النقل لتأمين وسائل النقل العامة وزيادة عددها خلال فترة الامتحانات، بما يسهم في تسهيل وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية في الوقت المحدد.

ويأتي الاجتماع في إطار استعدادات المحافظة المكثفة لضمان سير العملية الامتحانية بكفاءة وانتظام، حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية في الرابع من الشهر الجاري فيما تنطلق امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية، في السادس من الشهر ذاته.