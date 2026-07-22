لقاء مجتمعي حول تطوير الواقع التجاري في جزيرة أرواد

طرطوس-سانا

تركز اللقاء المجتمعي الذي نظمته مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية بالتعاون مع مجلس بلدة أرواد اليوم الأربعاء، حول آليات تطوير الواقع التجاري والرقابة على الأسواق في البلدة.

وأكد المشاركون في اللقاء أهمية تعزيز التواصل المباشر بين الجهات الحكومية والفعاليات التجارية، بما يسهم في معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتطوير الخدمات، وتنشيط الحركة الاقتصادية في الجزيرة.

وأوضح مدير مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس واللاذقية عبد الوهاب السفر في تصريح لمراسلة سانا، أن اللقاء يهدف إلى توضيح آلية عمل المديرية، وتصحيح بعض المفاهيم المتعلقة بعملها، إضافة إلى الاستماع لمطالب ومقترحات الفعاليات التجارية والاقتصادية في جزيرة أرواد، ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجهها.

وأشار السفر إلى أن المديرية نفذت جولة ميدانية في سوق الجزيرة للاطلاع على الواقع التجاري عن كثب، مبيناً أن العمل سيتواصل لتطوير النشاط التجاري والاقتصادي في أرواد، إلى جانب الارتقاء بعمل الرقابة التموينية بما يحقق التوازن في الأسواق ويحمي حقوق المستهلك والتاجر على حد سواء.

مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه التجار

من جهتها، أوضحت رئيسة مجلس بلدة أرواد فاطمة كنفاني، أن اللقاء شكّل مساحة للحوار المباشر بين مديرية التجارة الداخلية والمجتمع المحلي والفعاليات التجارية والاقتصادية، حيث جرت مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه التجار، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتوازي مع توضيح مهام المديرية وآليات عملها.

بدوره، أكد صاحب شركة أنور للتجارة عبد الله أنور حمادة أن العلاقة بين المديرية والفعاليات التجارية في الجزيرة تقوم على التعاون، مشيراً إلى تحسن الحركة التجارية، ومطالباً باستمرار العمل على تنظيم الأسعار، نظراً للطبيعة التنافسية التي يتميز بها سوق أرواد، الذي يضم عدداً كبيراً من المحال التجارية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار خطط مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي، والاستماع إلى احتياجات المواطنين والفعاليات الاقتصادية، بما ينعكس إيجاباً على تطوير الخدمات، وتنظيم الأسواق، وتحسين بيئة العمل التجاري في جزيرة أرواد.