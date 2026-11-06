الإمارات تضبط شبكة دولية لتهريب المخدرات تضم 20 شخصاً ‏

أبو ظبي-سانا‏

أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الإمارات اليوم الجمعة، عن ضبط وتوقيف ‏شبكة دولية لتهريب المخدرات تضم 20 شخصاً، وإحباط محاولة تهريب 200 ألف قرص ‏كبتاغون وأكثر من 30 كيلوغراماً من المواد المخدرة إلى داخل البلاد.‏

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنّ العملية بدأت بتبادل معلومات استخباراتية بين ‏الجهات المختصة في دولة الإمارات وجمهورية العراق، كشفت عن مخطط لشبكة إجرامية ‏متعددة الجنسيات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الدولة.‏

وأضافت في هذا المجال، أنه على ضوء تلك المعلومات، وضع الجهاز الوطني لمكافحة ‏المخدرات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خطة أمنية محكمة أسفرت عن إحباط عملية ‏التهريب وضبط عدد من أفراد الشبكة متلبسين بحيازة المواد المخدرة ومحاولة تهريبها، بينما ‏أُلقي القبض على بقية المتهمين داخل الدولة من خلال كمائن نفذتها الفرق الأمنية.‏

وشملت المضبوطات، إلى جانب أقراص الكبتاغون، كميات متنوعة من الكوكايين ‏والكريستال والماريغوانا والحشيش والسبايس، كانت الشبكة تسعى إلى إدخالها عبر إحدى ‏المناطق الحدودية في إمارة رأس الخيمة، تمهيداً لترويجها داخل الدولة.‏

وكان الجهاز الوطني الإماراتي لمكافحة المخدرات أعلن في 16 حزيران الماضي عن ‏إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط 21 من المتورطين ‏وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها، إضافة إلى اكتشاف موقع ‏لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريغوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس ‏المخدرة.‏