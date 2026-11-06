الإمارات تضبط شبكة دولية لتهريب المخدرات تضم 20 شخصاً ‏

أبو ظبي-سانا
أعلن الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الإمارات اليوم الجمعة، عن ضبط وتوقيف شبكة دولية لتهريب المخدرات تضم 20 شخصاً، وإحباط محاولة تهريب 200 ألف قرص كبتاغون وأكثر من 30 كيلوغراماً من المواد المخدرة إلى داخل البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أنّ العملية بدأت بتبادل معلومات استخباراتية بين الجهات المختصة في دولة الإمارات وجمهورية العراق، كشفت عن مخطط لشبكة إجرامية متعددة الجنسيات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى الدولة.
وأضافت في هذا المجال، أنه على ضوء تلك المعلومات، وضع الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع الجهات المعنية، خطة أمنية محكمة أسفرت عن إحباط عملية التهريب وضبط عدد من أفراد الشبكة متلبسين بحيازة المواد المخدرة ومحاولة تهريبها، بينما أُلقي القبض على بقية المتهمين داخل الدولة من خلال كمائن نفذتها الفرق الأمنية.
وشملت المضبوطات، إلى جانب أقراص الكبتاغون، كميات متنوعة من الكوكايين والكريستال والماريغوانا والحشيش والسبايس، كانت الشبكة تسعى إلى إدخالها عبر إحدى المناطق الحدودية في إمارة رأس الخيمة، تمهيداً لترويجها داخل الدولة.
وكان الجهاز الوطني الإماراتي لمكافحة المخدرات أعلن في 16 حزيران الماضي عن إحباط مخطط إجرامي لترويج المواد المخدرة داخل الدولة، وضبط 21 من المتورطين وكميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية قبل ترويجها، إضافة إلى اكتشاف موقع لتخزين المخدرات يحوي كميات كبيرة من الماريغوانا وزيت الحشيش وأوراق السبايس المخدرة.