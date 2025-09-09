ورشة تدريبية في حلب لتأهيل إعلاميين بصناعة محتوى رقمي يعزز حقوق الطفل

حلب-سانا

اختتمت في محافظة حلب ورشة عمل تدريبية متخصصة نظمتها مديرية الإعلام التنموي في وزارة الإعلام بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بهدف تأهيل الصحفيين والإعلاميين في مجال بناء الرسائل الإعلامية الخاصة بقضايا الطفولة وصناعة المحتوى الرقمي الهادف.

وامتدت الورشة على مدى ثلاثة أيام، وركزت على تطوير المهارات الإعلامية المتعلقة بالتغطية المهنية لقضايا الأطفال، مع مراعاة حقوقهم الأساسية وأخلاقيات المهنة في الرسائل الموجهة إليهم أو عنهم، كما تناولت الورشة إعداد محتوى رقمي وبرامجي يعزز مصلحة الطفل الفضلى ويواكب تطورات الإعلام الحديث.

الدكتور عربي المصري، رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون في كلية الإعلام بجامعة دمشق، أوضح في تصريح لمراسلة سانا أن الورشة تهدف إلى تحديث معارف المشاركين وإكسابهم أدوات جديدة للتعامل مع قضايا الطفولة إعلامياً، مشدداً على أهمية احترام الخصوصية والرسائل الأخلاقية.

من جانبه، تناول المحاضر الحقوقي عبد الرزاق أحمد إسماعيل الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق الطفل، مستعرضاً اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والقانون السوري لعام 2021، ومؤكداً ضرورة الالتزام بمبادئ عدم التمييز واحترام رأي الطفل والموافقة المسبقة عند ظهوره إعلامياً.

المتدرب محمد كنجو عبّر عن استفادته الكبيرة من الورشة، مشيراً إلى أنها ساعدته وزملاءه في تنمية مهاراتهم الإعلامية وتعميق فهمهم لحقوق الطفل وآليات تقديم محتوى يحترم تلك الحقوق.

وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الإعلام ومنظمة اليونيسيف لتعزيز دور الإعلام في حماية الطفولة، وبناء جيل إعلامي مسؤول قادر على تناول القضايا الحساسة باحترافية ومهنية عالية.