العدالة الانتقالية: محاكمة وسيم الأسد تؤكد الالتزام بالإجراءات ‌‏القضائية وسيادة القانون

photo 2026 07 22 16 17 11 العدالة الانتقالية: محاكمة وسيم الأسد تؤكد الالتزام بالإجراءات ‌‏القضائية وسيادة القانون

دمشق-سانا‏

أكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة ‌‏الانتقالية في سوريا المحامي رديف مصطفى، أن محاكمة المتهم ‌‏وسيم الأسد اليوم في محكمة الجنايات الرابعة المتخصصة ‏بالعدالة ‏الانتقالية، تعد محطة مهمة مع انتقال الإجراءات إلى ‏مرحلة ‏المرافعات، موضحاً أن النيابة العامة عرضت مطالعتها ‏القانونية ‏استناداً إلى ما ورد في ملف الدعوى من أدلة وإفادات ‏وشهادات، بينما قدمت جهة الدفاع مرافعتها، وأبدى المتهم أقواله ‏الأخيرة أمام ‏المحكمة‎.‎

وبين مصطفى في تصريح لـ سانا اليوم الأربعاء أن هذه ‏المرحلة ‏من المحاكمة أكدت أن العدالة الانتقالية في سوريا ‏تُمارس وفق ‏إجراءات قضائية تكفل حقوق جميع الأطراف، ‏وتستند إلى الأدلة ‏والضمانات القانونية، بما يعزز الثقة بسيادة ‏القانون واستقلال ‏القضاء‎.‎

ولفت مصطفى إلى أن هذه المحاكمة تؤكد التزام الدولة بمبدأ ‏عدم ‏الإفلات من العقاب، وأن الجرائم الجسيمة تُنظر أمام ‏القضاء ‏المختص وفق الأصول القانونية، بعيداً عن أي ‏اعتبارات أخرى، ‏وبما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا‎.‎

وعقدت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق، في ‌‏وقت سابق اليوم، ثالث جلسات محاكمة المتهم وسيم الأسد، ‌‏المتورط بجرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام ‏البائد، ‏وذلك بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ‏ودولية‎.‎

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