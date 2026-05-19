“الأونروا” تبحث في مخيم اليرموك أولويات عملها وبرامج التعافي بسوريا

دمشق-سانا

بحثت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) جهود التنمية والتعافي الإنساني في سوريا، التي تستضيف نحو 418 ألف لاجئ فلسطيني، والتحديات التشغيلية والتمويل العاجل لضمان استمرار خدماتها، بحضور ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين السورية، وممثلين عن المنظمات الدولية والدول المانحة.

وأكدت نائبة المفوض العام للأونروا للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي في كلمة لها، خلال لقاء تشاوري عُقد في مكتب الوكالة داخل مخيم اليرموك اليوم الثلاثاء، أن المخيم يمثل نموذجاً للتعافي المجتمعي في سوريا.

وبيّنت بوكلي أن التعافي يتطلب توفير مساكن آمنة ومدارس وخدمات صحية وفرص عمل تتيح للسكان إعادة بناء حياتهم بكرامة.

وأشارت إلى أن “الأونروا” تواصل دعم اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج التعليم والتدريب المهني والحماية والتمكين الاقتصادي، لافتة إلى أن أكثر من 3400 طالب أكملوا برامج التدريب المهني خلال السنوات الخمس الماضية، فيما استفاد آلاف الأشخاص من برنامج التمويل الصغير.

ولفتت بوكلي إلى أن الوكالة تقدم الدعم حالياً لنحو 418 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا، مؤكدة أن تسريع إعادة تأهيل المخيمات المتضررة، وفي مقدمتها مخيم اليرموك، يشكل جزءاً أساسياً من تعافي سوريا وتعزيز التماسك الاجتماعي.

بدورها، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في سوريا، نتالي فوستيه، أن مخيم اليرموك يعكس واقع التعافي بسوريا، مشيرة إلى أن عودة السكان تمثل مؤشراً على الصمود، لكنها تتطلب استعادة الخدمات الأساسية والمساكن وسبل العيش لضمان استقرار العائدين.

وشددت فوستيه على أهمية التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات المختلفة لدعم قطاعات المساكن والتعليم والصحة والحماية وإزالة الأنقاض والألغام، مؤكدة أن الاستثمار في إعادة تأهيل المخيم سيسهم في تحقيق تعافٍ مستدام وتقليل الاعتماد على المساعدات.

مخيم اليرموك نموذج للتعافي

من جهته، أكد مدير شؤون الأونروا في سوريا، أمانيا مايكل إيبي، في تصريح لـ سانا، أن الفعالية تهدف إلى عرض الإنجازات المحققة في مخيم اليرموك وتسليط الضوء على التحديات القائمة وحشد التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات المتبقية.

وأشار إلى ارتفاع عدد سكان المخيم من نحو 15 ألفاً إلى 60 ألفاً، ما أدى إلى زيادة عدد الطلاب في مدارس الأونروا من 1200 إلى 2700 طالب وارتفاع الضغط على الخدمات الصحية.

وأوضح إيبي أن الأونروا تعمل على تأمين التمويل لبناء مدرسة وعيادة صحية جديدتين، ودعم خمسة آلاف أسرة لترميم منازلها، مؤكداً أن الوكالة تحتاج إلى 94 مليون دولار حتى عام 2026 لدعم برامج التعليم والصحة وسبل العيش والمأوى.

كما أعرب إيبي عن تقديره للدعم الذي تقدمه الحكومة السورية، مؤكداً تطلع الأونروا إلى مواصلة التعاون لدعم اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.

من جهتها، أوضحت الناشطة في المجتمع المحلي، لما عبد المعطي، أن تقليص دعم الأونروا أثر بشكل كبير في اللاجئين ومشاريع التعافي المبكر، مؤكدة أهمية استمرار دعم إعادة إعمار الأبنية المتضررة والمدارس والمراكز الخدمية وبرامج سبل العيش.

وكانت بوكلي بدأت، يوم الأحد الماضي، زيارة إلى سوريا، تخللتها مجموعة من الاجتماعات والنشاطات والزيارات الميدانية.