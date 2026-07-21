بدء تنفيذ مشروع خط توسع لشبكة المياه في حي الشريعة بمدينة حماة

حماة-سانا



باشرت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ أعمال مشروع خط توسع لشبكة المياه في حي الشريعة بالمدينة.



وأوضح رئيس دائرة صيانة الشبكات في الشركة المهندس محمود الإبراهيم في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من مشروع خط التوسع البالغ طوله نحو 1000 متر، إيصال مياه الشرب للأهالي في المناطق التي يصل إليها الضخ بشكل منخفض نتيجة التضاريس المرتفعة لحي الشريعة، وزيادة الاستهلاك في بداية خطوط المياه.



وأشار الإبراهيم إلى أن خط مياه الشرب يغذي مساكن شرق البحوث العلمية، ويستفيد منه نحو 500 شخص من سكان حي الشريعة.



ونفذت الضابطة المائية في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة حماة مطلع شهر تموز الجاري، سلسلة حملات رقابية لحماية مصادر مياه الشرب، وصون الشبكة العامة، حيث أسفرت الجولات الميدانية عن ضبط مخالفات تتعلق بالاستخدام الجائر وغير المشروع لمياه الشرب.

