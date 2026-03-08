الدفاع المدني السوري يحذّر من مخاطر الآبار المفتوحة ويدعو إلى نشر الوعي حولها

دمشق-سانا

حذّر الدفاع المدني السوري من الآبار المفتوحة التي تشكل خطراً كبيراً يهدد سلامة الجميع، ولاسيما الأطفال، الذين قد يتعرضون لحوادث مأساوية بسبب السقوط فيها، داعياً إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول مخاطر الآبار المفتوحة، وضرورة إغلاقها حتى لا تتكرر هذه الحوادث.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام خطوات لحماية الأطفال من مخاطر الآبار المفتوحة منها:

تأمين الآبار المستخدمة، وتغطيتها بشكل جيد، ووضع أقفال مناسبة لها.

إغلاق فوهات الآبار المفتوحة أو المهجورة بشكل آمن.

التعاون لإغلاق الآبار المكشوفة، وخاصة في البلدات، والقرى التي يعود إليها أهلها المهجرون.

رفع فتحات الآبار فوق مستوى الأرض (50 سنتيمتراً)، لتقليل احتمالية الوقوع فيها.

الإبلاغ عن الآبار المكشوفة أو المهجورة للجهات المعنية، ليتم إغلاقها وتأمينها.

توعية الأطفال والمجتمع بخطورة الاقتراب من الآبار المفتوحة.

يذكر أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت خلال الفترة الماضية لحوادث سقوط أطفال في آبار مفتوحة في عدة محافظات سورية، كان آخرها لطفل يبلغ من العمر 4 سنوات سقط في بئر بقرية مزرعة السرحان قرب تل الضمان في ريف حلب الجنوبي، ما أعاد تسليط الضوء على خطورة هذه الآبار، وضرورة الإسراع في تأمينها وإغلاق المهجور منها، تفادياً للحوادث الناجمة عنها، والحفاظ على سلامة الأهالي.