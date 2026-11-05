الخميس 5 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: انطلاق الدفعة الثانية من القافلة السابعة لعودة نازحين منطقة رأس العين
بحث
بحث
sana-logo-mobile

انطلاق الدفعة الثانية من القافلة السابعة لعودة نازحين منطقة رأس العين

قائمة الصور 1/3

انطلاق الدفعة الثانية من القافلة السابعة لعودة نازحين منطقة رأس العين، من مخيمي التوينة والطلائع في مدينة الحسكة، وتضم نحو 470 عائلة، باتجاه مناطقهم الأصلية.

طلاب معضمية الشام بريف دمشق يزورون معرض “نتذكر ونقاوم”
آثار الدمار في محطات مياه مدينة معرة النعمان في ريف إدلب جراء قصف قوات النظام البائد
وقفة تضامنية في حلب نصرة لأهالي غزة
صحة الحسكة تدعو العاملين المفصولين لأسباب ثورية لاستكمال ثبوتيات عودتهم إلى العمل
إزالة السواتر في قرية سان بمنطقة سراقب في محافظة إدلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار