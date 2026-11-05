انطلاق الدفعة الثانية من القافلة السابعة لعودة نازحين منطقة رأس العين تاريخ النشر: 2026/11/05 11:13 صباحًا اخر تحديث: 2026/11/05 11:13 صباحًا قائمة الصور 1/3 انطلاق الدفعة الثانية من القافلة السابعة لعودة نازحين منطقة رأس العين، من مخيمي التوينة والطلائع في مدينة الحسكة، وتضم نحو 470 عائلة، باتجاه مناطقهم الأصلية. طلاب معضمية الشام بريف دمشق يزورون معرض “نتذكر ونقاوم” آثار الدمار في محطات مياه مدينة معرة النعمان في ريف إدلب جراء قصف قوات النظام البائد وقفة تضامنية في حلب نصرة لأهالي غزة صحة الحسكة تدعو العاملين المفصولين لأسباب ثورية لاستكمال ثبوتيات عودتهم إلى العمل إزالة السواتر في قرية سان بمنطقة سراقب في محافظة إدلب صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:الحسكةرأس العينعودة النازحين مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك الدفاع المدني يبدأ إزالة وترحيل الأنقاض في الزبداني بريف دمشق ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار دولي مصرع شخص وإصابة اثنين بتحطم مروحية أميركية قرب ميامي منوعات دراسة: العلاج بالموجات الصدمية قد يخفف آلام تيبّس مفصل الكتف منوعات هل تتغير تصرفات الإنسان عندما يتحدث بلغة ثانية؟