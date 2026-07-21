الإدارة المحلية تبحث مع منظمات دولية دعم تعافي قطاع الإسكان في سوريا

دمشق-سانا



بحث معاونا وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف، وللشؤون الفنية محمد ياسر غزال، مع وفد من البنك الألماني للتنمية (KfW)، وبرنامجي الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، والأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (‏UN-Habitat)، النهج المتكامل لدعم تعافي قطاع الإسكان في سوريا.



وأوضحت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في منشور عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أنه جرى خلال اللقاء عرض نهج تكاملي مقدم من برنامجي الأمم المتحدة الإنمائي والمستوطنات البشرية، يقوم على ثلاثة مسارات مترابطة تشمل تهيئة البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة لتعافي قطاع الإسكان، ومساندة الأسر الأكثر تضرراً في إصلاح مساكنها واستعادتها، إلى جانب إعادة تأهيل البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المتضررة.



وبيّنت الوزارة أن هذا النهج يهدف إلى توفير سكن آمن، ودعم عودة السكان، وتنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، من خلال شراكة تجمع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، بما يسهم في تحقيق تعافٍ مستدام، وإعادة إعمار أكثر كفاءة وفاعلية.



وكانت وزارة الإدارة المحلية بحثت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آذار الماضي دعم التطوير المحلي، وإنهاء المخيمات، إضافة إلى مشاريع ينفذها البرنامج بالتعاون مع الجهات الحكومية، بهدف تحسين الظروف المعيشية للسكان، وتعزيز التنمية المحلية والاستفادة من الموارد المتاحة بصورة مستدامة.