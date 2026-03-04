الدفاع المدني يستجيب لسقوط حطام مسيّرة بريف درعا ويؤمّن موقعها

درعا-سانا

استجابت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة درعا، اليوم الأربعاء، لبلاغ حول سقوط حطام طائرة مسيّرة نتيجة الأحداث الإقليمية الجارية، وذلك في السهول الشرقية الجنوبية لمدينة الشيخ مسكين بريف درعا.

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن الفرق المختصة توجهت على الفور إلى الموقع، حيث عملت على تأمين المكان، ووضع إشارات تحذيرية حول الحطام، وأخذ إحداثياته بدقة، تمهيداً لإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والتعامل معه أصولاً وبشكل آمن.

ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى التقيد بإرشادات السلامة العامة التالية:

-عدم الاقتراب من أي جسم غريب أو حطام ساقط.

-الاحتماء داخل المباني عند سماع أصوات انفجارات.

-الابتعاد عن النوافذ والأسطح المكشوفة، وعدم التجمهر أو التوجه إلى أماكن سقوط الحطام.

-الإبلاغ عن أي حريق ناجم عن سقوط أجسام حربية، أو عن أي جسم مشبوه.

-اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية حفاظاً على سلامتهم.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه يمكن التواصل معه عبر الأرقام المخصصة لطلب خدمات الإنقاذ، والإسعاف، والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ، والحوادث المرورية.

وكانت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ، وإدارة الكوارث استجابت أمس الثلاثاء، لموقعي سقوط أجسام حربية في بلدة المسيفرة بريف درعا، ومدينة صيدنايا في ريف دمشق، فيما أصيب 4 أشخاص في بلدة عين ترما بريف دمشق، يوم الأحد الماضي جراء سقوط بقايا صاروخ ناجم عن الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران.