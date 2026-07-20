التنمية الإدارية والصحة في سوريا تعلنان عن شواغر ‏وظيفية بالإدارة العامة للصحة والجهات التابعة

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة ‏الصحة، اليوم الإثنين عن توفر شواغر وظيفية لكافة ‏الفئات الوظيفية لدى الإدارة المركزية بالصحة، والجهات ‏التابعة والمرتبطة بها في جميع المحافظات السورية‎.‎

وأوضحت الوزارة، أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوافرة ‏عبر الرابط الإلكتروني‎ ‎https://bit.ly/hiring20260713‎، وأن آخر موعد ‏لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم 27-7-2026، داعيةً ‏الراغبين بالتقدم إلى تعبئة طلبات التوظيف عبر الرابط ‏الإلكتروني‎ https://bit.ly/applying20260713.‎

ويشترط في قبول طلب الموظف المثبت في القطاع العام ‏إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي ‏يعمل لديها، مع الإشارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة ‏بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب ‏العمل فيها‎.‎

وتشمل أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين: ‏الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، ‏والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر‎.‎

وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين ‏المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال ‏الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات‎.‎

وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان وزارة التنمية الإدارية ‏المستمر عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع الجهات العامة، ‏بهدف استقطاب الكفاءات، وتلبية احتياجات المؤسسات ‏الحكومية من الموارد البشرية، وفق معايير مفاضلة معلنة ‏وإجراءات توظيف تعتمد الشفافية في اختيار المتقدمين‎