التنمية الإدارية والصحة في سوريا تعلنان عن شواغر ‏وظيفية بالإدارة العامة للصحة والجهات التابعة

دمشق-سانا
أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، اليوم الإثنين عن توفر شواغر وظيفية لكافة الفئات الوظيفية لدى الإدارة المركزية بالصحة، والجهات التابعة والمرتبطة بها في جميع المحافظات السورية.
وأوضحت الوزارة، أن تفاصيل الشواغر المتاحة متوافرة عبر الرابط الإلكتروني https://bit.ly/hiring20260713، وأن آخر موعد لاستقبال طلبات التوظيف هو يوم 27-7-2026، داعيةً الراغبين بالتقدم إلى تعبئة طلبات التوظيف عبر الرابط الإلكتروني https://bit.ly/applying20260713.
ويشترط في قبول طلب الموظف المثبت في القطاع العام إرفاق وثيقة “لا مانع” صادرة عن الجهة العامة التي يعمل لديها، مع الإشارة إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة المطلوب العمل فيها.
وتشمل أبرز معايير المفاضلة بين المتقدمين: الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومحافظة الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، والعمر.
وأشارت الوزارة، إلى أنه سيتم التواصل فقط مع المتقدمين المرشحين لشغل مركز العمل المحدد، وذلك لاستكمال الإجراءات اللازمة من اختبارات ومقابلات.
وتأتي هذه الخطوة في إطار إعلان وزارة التنمية الإدارية المستمر عن شواغر وظيفية بالتنسيق مع الجهات العامة، بهدف استقطاب الكفاءات، وتلبية احتياجات المؤسسات الحكومية من الموارد البشرية، وفق معايير مفاضلة معلنة وإجراءات توظيف تعتمد الشفافية في اختيار المتقدمين