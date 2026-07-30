زراعة حمص تنجز إجراءات عودة 113 عاملاً مفصولاً بسبب ‏مشاركتهم بالثورة السورية

حمص-سانا
تواصل مديرية الزراعة في محافظة حمص، تنفيذ إجراءات إعادة العاملين الذين فصلوا من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الزراعة القاضي بإعادتهم إلى أعمالهم، بما يكفل استعادة حقوقهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم في دعم القطاع الزراعي.
وأوضح مدير زراعة حمص المهندس خالد الطويلة في تصريح لمراسل سانا اليوم الخميس، أن مديرية الزراعة تستكمل حالياً إجراءات التعاقد معهم بموجب عقود سنوية، تمهيداً لمباشرتهم العمل وفق الأصول.
290 طلب عودة للعمل حتى الآن
وأشار الطويلة إلى أن مديرية الزراعة استقبلت حتى الآن 290 طلباً للعودة إلى العمل، توزعت بواقع 70 طلباً للفئة الأولى، و96 طلباً للفئتين الثانية والثالثة، و54 طلباً للفئة الرابعة، و70 طلباً للفئة الخامسة، لافتاً إلى أن 113 عاملاً باشروا عملهم حتى تاريخه بعد استكمال الإجراءات اللازمة.
وأصدرت وزارة الزراعة في 9 تموز الجاري القرار رقم /1364/ المتضمن إعادة جميع العاملين المفصولين، بسبب مشاركتهم في الثورة السورية إلى جهات عملهم.
ونوه الطويلة بأن الاستفادة من أحكام القرار تشمل العاملين الذين وقع فصلهم أو إنهاء خدمتهم أو انقطعوا عن العمل خلال الفترة الممتدة من 15 آذار 2011 وحتى يوم التحرير في 8 كانون الأول 2024، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة.
وأكد أن إعادة العاملين إلى وظائفهم تمثل خطوة مهمة على المستويين الإداري والمهني، إذ يمتلك العديد منهم خبرات ومعارف اكتسبوها خلال سنوات التهجير، الأمر الذي يسهم في رفد مديرية الزراعة بكفاءات جيدة.
من جانبه أوضح المهندس عمار السرميني أحد العائدين إلى عمله، أنه فصل عام 2015 لأسباب تتعلق بمشاركته في الثورة السورية، مشيراً إلى أنه تعرض آنذاك لمضايقات متكررة على حواجز النظام البائد أثناء توجهه إلى مكان عمله، ما اضطره إلى ترك العمل، مؤكداً أن عودته اليوم هي استعادة لحقه الوظيفي.