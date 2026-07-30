زراعة حمص تنجز إجراءات عودة 113 عاملاً مفصولاً بسبب ‏مشاركتهم بالثورة السورية

حمص-سانا‏

تواصل مديرية الزراعة في محافظة حمص، تنفيذ إجراءات إعادة ‏العاملين الذين فصلوا من وظائفهم بسبب مشاركتهم في الثورة ‏السورية، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الزراعة القاضي بإعادتهم إلى ‏أعمالهم، بما يكفل استعادة حقوقهم الوظيفية والاستفادة من خبراتهم ‏في دعم القطاع الزراعي.‏

وأوضح مدير زراعة حمص المهندس خالد الطويلة في تصريح ‏لمراسل سانا اليوم الخميس، أن مديرية الزراعة تستكمل حالياً ‏إجراءات التعاقد معهم بموجب عقود سنوية، تمهيداً لمباشرتهم ‏العمل وفق الأصول.‏

‏290 طلب عودة للعمل حتى الآن

وأشار الطويلة إلى أن مديرية الزراعة استقبلت حتى الآن 290 ‏طلباً للعودة إلى العمل، توزعت بواقع 70 طلباً للفئة الأولى، و96 ‏طلباً للفئتين الثانية والثالثة، و54 طلباً للفئة الرابعة، و70 طلباً ‏للفئة الخامسة، لافتاً إلى أن 113 عاملاً باشروا عملهم حتى تاريخه ‏بعد استكمال الإجراءات اللازمة.‏

وأصدرت وزارة الزراعة في 9 تموز الجاري القرار رقم /1364/ ‏المتضمن إعادة جميع ‏العاملين المفصولين، بسبب مشاركتهم في ‏الثورة السورية إلى جهات ‏عملهم.‏

ونوه الطويلة بأن الاستفادة من أحكام القرار تشمل العاملين الذين ‏وقع فصلهم أو إنهاء خدمتهم أو انقطعوا عن العمل خلال الفترة ‏الممتدة من 15 آذار 2011 وحتى يوم التحرير في 8 كانون الأول ‌‏2024، وذلك وفق الضوابط والشروط المحددة.‏

وأكد أن إعادة العاملين إلى وظائفهم تمثل خطوة مهمة على ‏المستويين الإداري والمهني، إذ يمتلك العديد منهم خبرات ومعارف ‏اكتسبوها خلال سنوات التهجير، الأمر الذي يسهم في رفد مديرية ‏الزراعة بكفاءات جيدة.‏

من جانبه أوضح المهندس عمار السرميني أحد العائدين إلى عمله، ‏أنه فصل عام 2015 لأسباب تتعلق بمشاركته في الثورة السورية، ‏مشيراً إلى أنه تعرض آنذاك لمضايقات متكررة على حواجز النظام ‏البائد أثناء توجهه إلى مكان عمله، ما اضطره إلى ترك العمل، ‏مؤكداً أن عودته اليوم هي استعادة لحقه الوظيفي.‏