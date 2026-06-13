“الغابة الاستوائية” في طرطوس.. وجهة تستقطب السياح وعشاق الطبيعة

طرطوس-سانا

وسط الطبيعة الخضراء التي تحتضنها قرية بلاطة الغربية، تبرز الغابة الاستوائية كواحدة من التجارب السياحية الفريدة على الساحل السوري، حيث نجحت في استقطاب أعداد متزايدة من الزوار، بفضل ما تضمه من أنواع نادرة من الأشجار والنباتات الاستوائية.

ومع اتساع شهرتها خلال السنوات الأخيرة، باتت الغابة وجهة لعشاق الطبيعة والباحثين عن تجربة مختلفة تجمع بين السياحة البيئية والاستجمام، في أجواء تحاكي أشهر الغابات الاستوائية في العالم.

المشروع بدأ بدونم واحد

المشروع بدأ بفكرة بسيطة على مساحة دونم واحد، قبل أن يتطور تدريجياً إلى غابة مصغرة تضم عشرات الأنواع من الأشجار والنباتات الاستوائية، مثل البابايا والأفوكادو والليتشي والدراكون فروت والموز الاستوائي، إضافة إلى جلسات طبيعية موزعة بين الصخور والمساحات الخضراء، ما جعل المكان مقصداً للراغبين بالاستجمام والتعرف على تجارب زراعية وسياحية فريدة.

الزائر حسام الدين السواس، طبيب أسنان من مدينة حلب، أوضح لـ سانا، اليوم السبت، أنه لاحظ ارتفاعاً في الإقبال السياحي على الغابة مؤخراً.

وأضاف: “عند زيارة الغابة الاستوائية يشعر الإنسان وكأنه في إحدى الغابات الاستوائية العالمية، إذ تذكرني أجواؤها بتجربة سابقة عشتها خلال زيارتي للبرازيل، من حيث المناخ والتنوع النباتي والطبيعة الخلابة، ما يعكس الإمكانات السياحية الكبيرة التي تتمتع بها سوريا”.

تنوع طبيعي ومقومات سياحية

من جهته بيّن الزائر فؤاد عساني، وهو تاجر من مدينة حلب، أن الساحل السوري يشكل وجهة مفضلة للكثير من العائلات والزوار الراغبين بالابتعاد عن ضغوطات العمل والحياة اليومية، لافتاً إلى أن الأجواء الطبيعية والهدوء الذي تتميز به المنطقة يوفران فرصة حقيقية للراحة والاستجمام.

ودعا عساني المغتربين السوريين إلى زيارة وطنهم والتعرف على ما يتمتع به من مقومات سياحية وطبيعية متنوعة، ولا سيما في الساحل السوري الذي يشهد تطوراً ملحوظاً في المشاريع السياحية والبيئية الجاذبة للزوار.

نجلا مزيد، القادمة من مدينة حلب ضمن رحلة سياحية جماعية إلى محافظة طرطوس، أوضحت أن “الغابة الاستوائية في قرية بلاطة الغربية شكلت أحد أبرز محطات الرحلة، لما تتمتع به من طبيعة مميزة وأجواء استثنائية وسط بيئة طبيعية غنية بالأشجار والنباتات الاستوائية التي تضفي على المكان طابعاً فريداً يشبه بعض المناطق الطبيعية في جنوب إفريقيا”.

وتابعت: “إن الغابة تمتلك سحراً خاصاً يجذب الزوار ويمنحهم تجربة مختلفة تجمع بين جمال الطبيعة والهدوء والاستمتاع بالمشاهد الخضراء”، مؤكدة أن سوريا بما تمتلكه من تنوع طبيعي ومقومات سياحية تبقى من أهم الوجهات التي تستحق الزيارة، ولا سيما للمغتربين الراغبين بالتعرف على جمال وطنهم والاستمتاع بما يزخر به من مواقع سياحية مميزة.

ويعد المشروع اليوم نموذجاً ناجحاً للمبادرات الفردية التي تجمع بين الزراعة والسياحة البيئية، وتسهم في تنشيط الحركة السياحية على الساحل السوري، عبر تقديم تجربة مختلفة تجمع بين جمال الطبيعة والتنوع النباتي والترفيه، في مشهد يعكس غنى البيئة السورية وقدرتها على احتضان مشاريع مبتكرة تستقطب الزوار من داخل سوريا وخارجها.