إصابة 11 عاملاً إثر انقلاب سيارة على طريق المسيفرة بريف درعا الشرقي

888 5 1 860x573 1 إصابة 11 عاملاً إثر انقلاب سيارة على طريق المسيفرة بريف درعا الشرقي

درعا-سانا

أصيب 11 عاملاً بجروح متفاوتة، اليوم الإثنين، إثر انقلاب سيارة زراعية كانت تقلهم على طريق بلدة المسيفرة في ريف درعا الشرقي.

وقال مدير صحة درعا الدكتور زياد المحاميد لمراسل سانا: إن مشفى درعا الوطني استقبل 11 مصاباً جراء الحادث، مبيناً أن الإصابات توزعت بين إصابة واحدة برض على الجمجمة، وحالتين برضوض متعددة، فيما تراوحت الإصابات الأخرى بين المتوسطة والخفيفة

وأضاف المحاميد: إن الكوادر الطبية في مشفى درعا الوطني باشرت تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، مشيراً إلى أنه لم ترد حتى الآن معلومات إضافية حول أسباب الحادث.

وكان 5 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب آخر بجروح، أمس الأحد، جراء انقلاب سيارة خاصة على أوتوستراد دمشق-درعا بالقرب من حاجز منكت الحطب.

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