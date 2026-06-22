مياه حماة تضع آباراً جديدة بالخدمة في ناحية الحمرا بعد تأهيلها

حماة-سانا



وضعت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة حماة مشروعات مائية جديدة بالخدمة في ناحية الحمرا بريف المحافظة الشرقي، بالتعاون مع المجتمع المحلي والجهات الشريكة، وتشمل بئرين في بلدة الحمرا، وقرية اللالا، وذلك بعد نحو خمسة عشر عاماً من توقفهما عن العمل.



وذكرت وزارة الطاقة اليوم الإثنين، أن أعمال التأهيل تضمنت إصلاح وتجهيز الآبار، وتركيب منظومات طاقة شمسية حديثة لضمان استدامة التشغيل، حيث تتألف كل منظومة من ثلاثين لوحاً شمسياً باستطاعة 620 واطاً للوح الواحد، ما يوفر مصدراً مستقراً للطاقة، ويعزز كفاءة تشغيل الآبار وموثوقية خدمات مياه الشرب في المنطقة.



وأشارت الوزارة إلى أن هذه المشروعات تسهم في تأمين مياه الشرب لأكثر من عشرة آلاف مواطن بعد سنوات طويلة اعتمد خلالها الأهالي على الصهاريج، وذلك ضمن خطة أوسع لإعادة تأهيل البنى التحتية المائية في المناطق المتضررة، وتعزيز استدامة خدمات المياه، بما ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي والتنموي.



وأعربت الوزارة عن تقديرها للعاملين في الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة لجهودهم في إعادة تشغيل مصادر المياه بعد سنوات من التوقف، ولعملهم المتواصل في تجهيز منظومات الطاقة الشمسية، وضمان جاهزية الآبار لخدمة الأهالي بكفاءة واستمرارية.



وكانت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حماة أعادت السبت الماضي بئر شمال السجن في حي القصور وبئر حي الكرامة إلى الخدمة، بعد إنجاز أعمال صيانة وتأهيل لمعالجة أعطال طارئة تسببت بتوقفهما خلال الفترة الماضية.