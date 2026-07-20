وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء 174 حريقاً وحوادث سير في سوريا

nAPsfge1 6 9 وفاة 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء 174 حريقاً وحوادث سير في سوريا

دمشق-سانا

توفي 5 أشخاص وأصيب 19 آخرون جراء وقوع 174 حريقاً وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.

وأوضح الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام، اليوم الإثنين، أن فرقه استجابت لـ 21 حادث سير أسفرت عن وفاة 5 أشخاص وإصابة 18 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.

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وشدد الدفاع المدني على ضرورة التزام السائقين بتخفيف السرعة والتقيد بحدودها، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 153 حريقاً (1 منها في الحقول والمحاصيل الزراعية، و152 في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية)، تم إخمادها وتبريد أماكنها.

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخص تم تقديم الإسعافات الأولية له في الموقع، بينما اقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وجدد الدفاع المدني التأكيد على ضرورة الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.

وتوفي ‎شخص وأصيب 36 آخرون أمس الأول، جراء 22 حادث سير ‏استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية. ‌

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