هيئة الطيران المدني السوري تبحث مع الإيكاو خطة إصلاح القطاع وتطويره

مونتريال-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري مع فريق مكتب تطوير القدرات والتنفيذ (CDI) في منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) برئاسة المدير العام للبرنامج خورخي فارغاس، خطة الهيئة لإصلاح قطاع الطيران وتطويره، مع التركيز على برامج بناء القدرات والتدريب الفني والدعم التنظيمي لتطوير البنية التحتية للمطارات والملاحة الجوية وضمان توافقها مع معايير الإيكاو.

وبيّنت الهيئة عبر قناتها على التلغرام أن اللقاء، الذي عقد على هامش دورة الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي المنعقدة في كندا، يُعتبر محطة محورية لترجمة مذكرة التفاهم الموقعة بين الإيكاو وسوريا في شباط الماضي إلى خطوات عملية، بما يعزز استدامة الإصلاحات ويعيد دمج سوريا في المنظومة الدولية للطيران المدني.

وأكد الحصري في تصريح لـ سانا أن الاجتماع مع فريق مكتب تطوير القدرات والتنفيذ في منظمة الإيكاو يمثل محطة أساسية في مسار إصلاح قطاع الطيران المدني السوري، مشيراً إلى أنه يترجم مذكرة التفاهم الموقعة مع المنظمة إلى خطوات عملية واضحة المعالم.

وأشار إلى أن الهيئة لمست جدية ورغبة مشتركة في دعم الكوادر السورية وتزويدها بالخبرات الفنية والتقنية، بما يواكب أعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة عالمياً.

ولفت إلى أن هذا اللقاء لا يقتصر على بحث الخطط، بل يؤسس لشراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع الإيكاو، تتيح لسوريا استعادة مكانتها الطبيعية في المنظومة الدولية للطيران المدني، والانطلاق نحو تطوير مطاراتها وملاحتها الجوية على أسس حديثة تواكب تطلعات المرحلة القادمة.

وتشارك سوريا في الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) المنعقدة في مدينة مونتريال بكندا منذ 23 أيلول وحتى 3 تشرين الأول 2025.