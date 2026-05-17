الذهب يرتفع 350 ليرة جديدة في السوق السورية

دمشق-سانا

ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً في السوق السورية، اليوم الأحد، بمقدار 350 ليرة جديدة عن السعر الذي سجله أمس السبت.



وحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً ظهر اليوم، 17500 ليرة مبيعاً، و17200 ليرة شراءً.



بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 قيراطاً، سعر 15050 ليرة مبيعاً، و14750 ليرة شراءً.



وبلغ سعر الأونصة في السوق العالمية اليوم 4540 دولاراً.



وتعمل الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا، على تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.