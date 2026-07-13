التنمية الإدارية والصحة تعلنان شواغر قيادية وطبية وتخصصية في جميع المحافظات

دمشق-سانا‏

أعلنت وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الصحة، توفر شواغر وظيفية قيادية وطبية وتخصصية في الإدارة ‏المركزية والجهات التابعة لها والمرتبطة بها في جميع المحافظات السورية.‏

وأوضحت الوزارة، عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن تفاصيل الشواغر وشروط التقدم متاحة عبر الرابط.



وبيّنت أن استقبال طلبات التوظيف يستمر حتى الـ 19 من تموز الجاري، على أن تُقدّم الطلبات إلكترونياً عبر الرابط.



واشترطت الوزارة على العاملين المثبتين في القطاع العام الراغبين في التقدم إرفاق وثيقة «لا مانع» صادرة عن الجهة ‏العامة التي يعملون لديها، لافتةً إلى أن الجهة العامة غير ملزمة بتأمين السكن للمتقدمين من خارج المحافظة التي يقع فيها ‏مركز العمل.‏

وتشمل معايير المفاضلة بين المتقدمين الاختصاص العلمي العام والدقيق، ومكان الإقامة، والخبرة المهنية، والمهارات، ‏والعمر، فيما سيجري التواصل مع المرشحين لشغل مراكز العمل المحددة لاستكمال الاختبارات والمقابلات والإجراءات ‏اللازمة.‏

وتعمل وزارة التنمية الإدارية، بالتنسيق مع الجهات العامة، على الإعلان عن الشواغر الوظيفية واستقطاب الكفاءات المؤهلة ‏لشغلها، بما يلبي احتياجات هذه الجهات ومتطلبات العمل فيها.‏