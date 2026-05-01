زوار “سيريا هايتك”: المعرض منصة لعرض التقنيات والحلول الرقمية

دمشق-سانا

أكد عدد من زوار معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك” على أهمية الحدث في عرض أحدث الحلول الرقمية والتقنيات الحديثة في مجالات الاتصالات والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، معتبرين أنه يشكل منصة مهمة للاطلاع على التطورات المتسارعة في القطاع التقني والتحول الرقمي.

وقال المهندس في مجال المعلوماتية والأنظمة الحاسوبية أحمد خالد لـ سانا: إن المعرض يعكس تطوراً ملحوظاً في مستوى الحلول التقنية المعروضة، ولا سيما في مجالات الحوسبة السحابية وأمن المعلومات وإدارة الشبكات، مبيناً أن ما شاهده يؤكد وجود توجه متزايد نحو تطوير البنى الرقمية ورفع كفاءتها بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.

من جهتها، أوضحت الطالبة في كلية الهندسة المعلوماتية ريم عليوي، أن زيارتها للمعرض شكلت تجربة تعليمية مهمة، إذ أتاح لها الاطلاع على تطبيقات عملية لما يتم دراسته أكاديمياً، ولا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، لافتة إلى أن التفاعل مع العارضين أسهم في تعزيز الفهم العملي وربط الجانب النظري بالتطبيقات الواقعية.

بدوره، أشار المهتم بتقنيات الاتصالات والتحول الرقمي خالد منصور إلى أهمية المعرض في عرض أحدث الابتكارات في قطاع الاتصالات والبنى التحتية الرقمية، موضحاً أنه لمس وجود تقنيات متقدمة في شبكات الجيل الجديد وحلول الأمن السيبراني، ما يعكس تطوراً واضحاً في مستوى الخدمات والحلول التقنية المطروحة.

وتختتم اليوم الجمعة فعاليات معرض تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “سيريا هايتك” الذي يقام على أرض مدينة المعارض بدمشق، وحظي بمشاركة 150 شركة تمثل 345 علامة تجارية من 45 دولة عربية وأجنبية، موزعة على نحو 136 جناحاً.