لجنة انتخابات مجلس الشعب: البدء بخطوات تشكيل اللجان الفرعية في الحسكة خلال الأيام القادمة

٢٠٢٦٠٤١٨ ١٣٤٩١٨ لجنة انتخابات مجلس الشعب: البدء بخطوات تشكيل اللجان الفرعية في الحسكة خلال الأيام القادمة

الحسكة-سانا

بحثت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري برئاسة محمد طه الأحمد اليوم السبت، مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، التحضيرات الخاصة بالعملية الانتخابية، بحضور المبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، وذلك في مبنى المحافظة.

وقال المتحدث باسم اللجنة نوار نجمة لـ سانا: “إن أجواء الاجتماع كانت إيجابية جداً، حيث تم الاتفاق على البدء بالخطوات المباشرة لتشكيل اللجان الفرعية خلال الأيام القادمة، والتي ستقوم بدورها بتشكيل أعضاء الهيئات الناخبة”.

وأشار نجمة إلى أن اللجنة تأمل أن يكون لنجاح العملية الانتخابية دور مهم في إنجاح عملية الاندماج السياسي والاجتماعي في محافظة الحسكة.

ووصلت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب اليوم السبت إلى محافظة الحسكة، للبدء بالإجراءات العملية والترتيبات الخاصة بالعملية الانتخابية خلال الأيام القادمة.

