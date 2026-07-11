الداخلية: التحقيقات أثبتت مسؤولية الخلية الإرهابية عن التفجير ‏قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع

‏دمشق-سانا

أكدت وزارة الداخلية السورية أن التحقيقات الجارية مع أفراد ‏الخلية الإرهابية التي أُلقي القبض عليها مؤخراً، أسفرت إلى ‏جانب تحليل الأدلة الفنية ومطابقة المعطيات الأمنية، عن ثبوت ‏مسؤولية الخلية عن التفجير الذي وقع قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع ‏في العاصمة دمشق في شهر أيار الماضي‎.‎

وقالت الوزارة في بيان نشرته، اليوم السبت، عبر قناتها في ‏التلغرام: إن الخلية أقرت خلال التحقيقات بتنفيذ العملية، بهدف ‏استهداف المؤسسات العامة، وزعزعة الأمن والاستقرار، وبث ‏الفوضى بين المواطنين‎.‎

وأضافت الوزارة: لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع ‏المتورطين والمتعاونين مع الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحقهم‎.‎

وكان استشهد جندي، وأصيب 23 شخصاً معظمهم مدنيون ‏بجروح متفاوتة، جراء انفجار سيارة مفخخة قرب مبنى تابع ‏لوزارة الدفاع في منطقة باب شرقي بدمشق في التاسع عشر من ‏أيار الماضي.