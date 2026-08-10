طرطوس تكرّم متطوعي الهلال الأحمر وتطلق منصة “أثر” لدعم المستفيدين

طرطوس-سانا
كرمت محافظة طرطوس اليوم الإثنين متطوعي وكوادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري، تقديراً لجهودهم في العمل الإنساني والخدمي، وذلك خلال فعالية أقيمت في المركز الثقافي العربي وتضمنت إطلاق منصة “أثر”.
وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في طرطوس الدكتور أحمد غندورة في تصريح لسانا أن التكريم يشمل الفرق الـ21 التابعة للفرع على أن يتسلم منسق كل فريق التكريم ممثلاً عن أعضاء فريقه، تقديراً للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن نحو 500 متطوع فاعل يعملون ضمن الفرع، إضافة إلى عدد أكبر من المتطوعين، قدموا خلال عام وأربعة أشهر آلاف الخدمات في مختلف المجالات.
واعتبر غندورة أن هذا التكريم، الذي جاء من محافظة طرطوس، يشكل مناسبة مهمة ودافعاً معنوياً إضافياً للمتطوعين لمواصلة عملهم الإنساني وتجاوز الصعوبات، بما يسهم في تخفيف معاناة الأهالي ومساعدتهم في الوصول إلى مزيد من الأمان والاستقرار.
بدورها، أوضحت هيا عثمان من دائرة مركز الخدمات المجتمعية والحماية أن إطلاق منصة “أثر” يأتي لدعم المستفيدين من برنامج التدريبات المهنية الذي ينفذه المركز، من خلال إتاحة المجال أمام السيدات والشباب لعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها، بما يساعدهم على تحقيق دخل والاستقلال اقتصادياً.
وبينت عثمان أن التدريبات تشمل مجالات متنوعة، منها صناعة الحلويات والكروشيه والديكوباج ومهارات الحاسوب وICDL وExcel المتقدم، مشيرة إلى أن اختيار المهن يتم بعد تقييم احتياجات المجتمع، ويستفيد من كل تدريب بين 10 و15 شخصاً.
ولفتت عثمان إلى أن منصة “أثر” تشكل خطوة لدعم المستفيدين بعد انتهاء التدريب، من خلال إتاحة المجال أمامهم لعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها في أماكن حيوية بمدينة طرطوس، بما يساعدهم على تحقيق دخل والاستقلال اقتصادياً، مشيرة إلى أن نحو 417 مستفيداً ومستفيدة استفادوا من خدمات مركز الخدمات المجتمعية والحماية منذ آذار 2025.
من جهتها، قالت ربا خوندة، المتطوعة ومنسقة فريق المياه وإعادة التأهيل في فرع الهلال الأحمر العربي السوري بطرطوس إن تكريم الفرق يشكل تقديراً للجهود التي يبذلها المتطوعون ودعماً معنوياً لهم لمواصلة العمل، موضحة أن فريق المياه وإعادة التأهيل يسهم في إعادة تأهيل البنى التحتية ومحطات الضخ وتأمين مستلزمات العمل، بهدف دعم استمرارية الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي.
حضر الفعالية معاون المحافظ سامي الزخ ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور حازم بقلة وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والدولية، إلى جانب كوادر ومتطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس.