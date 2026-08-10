طرطوس تكرّم متطوعي الهلال الأحمر وتطلق منصة “أثر” لدعم المستفيدين

طرطوس-سانا‏

كرمت محافظة طرطوس اليوم الإثنين متطوعي وكوادر فرع الهلال الأحمر العربي السوري، تقديراً ‏لجهودهم في العمل الإنساني والخدمي، وذلك خلال فعالية أقيمت في المركز الثقافي العربي ‏وتضمنت إطلاق منصة “أثر”.‏

وأوضح رئيس فرع الهلال الأحمر في طرطوس الدكتور أحمد غندورة في تصريح لسانا أن التكريم ‏يشمل الفرق الـ21 التابعة للفرع على أن يتسلم منسق كل فريق التكريم ممثلاً عن أعضاء فريقه، ‏تقديراً للجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أن نحو 500 متطوع فاعل يعملون ضمن ‏الفرع، إضافة إلى عدد أكبر من المتطوعين، قدموا خلال عام وأربعة أشهر آلاف الخدمات في ‏مختلف المجالات.‏

‏واعتبر غندورة أن هذا التكريم، الذي جاء من محافظة طرطوس، يشكل مناسبة مهمة ودافعاً معنوياً ‏إضافياً للمتطوعين لمواصلة عملهم الإنساني وتجاوز الصعوبات، بما يسهم في تخفيف معاناة ‏الأهالي ومساعدتهم في الوصول إلى مزيد من الأمان والاستقرار.‏

بدورها، أوضحت هيا عثمان من دائرة مركز الخدمات المجتمعية والحماية أن إطلاق منصة “أثر” ‏يأتي لدعم المستفيدين من برنامج التدريبات المهنية الذي ينفذه المركز، من خلال إتاحة المجال أمام ‏السيدات والشباب لعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها، بما يساعدهم على تحقيق دخل والاستقلال ‏اقتصادياً.‏

وبينت عثمان أن التدريبات تشمل مجالات متنوعة، منها صناعة الحلويات والكروشيه والديكوباج ‏ومهارات الحاسوب وICDL‏ وExcel‏ المتقدم، مشيرة إلى أن اختيار المهن يتم بعد تقييم احتياجات ‏المجتمع، ويستفيد من كل تدريب بين 10 و15 شخصاً.‏

ولفتت عثمان إلى أن منصة “أثر” تشكل خطوة لدعم المستفيدين بعد انتهاء التدريب، من خلال ‏إتاحة المجال أمامهم لعرض منتجاتهم وتسويقها وبيعها في أماكن حيوية بمدينة طرطوس، بما ‏يساعدهم على تحقيق دخل والاستقلال اقتصادياً، مشيرة إلى أن نحو 417 مستفيداً ومستفيدة ‏استفادوا من خدمات مركز الخدمات المجتمعية والحماية منذ آذار 2025.‏

من جهتها، قالت ربا خوندة، المتطوعة ومنسقة فريق المياه وإعادة التأهيل في فرع الهلال الأحمر ‏العربي السوري بطرطوس إن تكريم الفرق يشكل تقديراً للجهود التي يبذلها المتطوعون ودعماً ‏معنوياً لهم لمواصلة العمل، موضحة أن فريق المياه وإعادة التأهيل يسهم في إعادة تأهيل البنى ‏التحتية ومحطات الضخ وتأمين مستلزمات العمل، بهدف دعم استمرارية الخدمات الأساسية ‏للمجتمع المحلي.‏

حضر الفعالية معاون المحافظ سامي الزخ ورئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري الدكتور ‏حازم بقلة وعدد من ممثلي الجهات الرسمية والمنظمات الإنسانية والدولية، إلى جانب كوادر ‏ومتطوعي فرع الهلال الأحمر العربي السوري في طرطوس.‏