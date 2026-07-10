الخدمات الفنية باللاذقية تنفذ أعمال تأهيل وصيانة طريق “الحفة – بابنا”

1000401786 2x الخدمات الفنية باللاذقية تنفذ أعمال تأهيل وصيانة طريق "الحفة – بابنا"

اللاذقية-سانا

باشرت مديرية الخدمات الفنية في محافظة اللاذقية أعمال صيانة وتأهيل لطريق “الحفة – بابنا”، وذلك ضمن خطتها الشاملة الرامية إلى تحسين واقع شبكة الطرق في المحافظة.

1000401788 2x الخدمات الفنية باللاذقية تنفذ أعمال تأهيل وصيانة طريق "الحفة – بابنا"

وأوضح رئيس قسم الشؤون الفنية في المديرية، عبد العزيز حاج محمود، لـ سانا، اليوم الجمعة، أن أعمال التأهيل تتم بالتعاون مع المؤسسة السورية للبناء والتشييد – فرع اللاذقية، وتمتد لتشمل الطريق المار بقرية خافلي.

ولفت حاج محمود إلى أن الأعمال تتضمن ترميم المقاطع المتضررة على طول المحور، ومعالجة حالات الهبوط الحاصلة في أحد القطاعات، والتي تقارب 40 متراً وتعيق حركة المرور، وتدعيم بعض القطاعات الأخرى بالحجر المكسر، بما يضمن ثبات الطبقات الأساسية للطريق، وصيانة الطريق باستخدام المجبول الزفتي.

وتأتي هذه الأعمال في إطار الحرص على تحسين واقع الطريق، وتأمين حركة تنقل أكثر أماناً وانسيابية لأهالي المنطقة، مما يسهم في تخفيف الازدحام وتسهيل الوصول إلى القرى والبلدات المجاورة.

IMG 6391 الخدمات الفنية باللاذقية تنفذ أعمال تأهيل وصيانة طريق "الحفة – بابنا"
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