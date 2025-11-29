الرئيس الشرع: بنش كانت رائدة في الثورة وستكون كذلك في إعادة الإعمار

دمشق-سانا

أجرى الرئيس أحمد الشرع اتصالاً هاتفياً مع الأهالي المشاركين في حملة “بنش كرمى لعيونك”، أكد خلاله أن الدولة ستكون دائماً عوناً لهم فيما يسعون إليه، وأنه كان يتمنى أن يكون بينهم اليوم لكن كثرة المشاغل حالت دون ذلك.

وشدد الرئيس الشرع في اتصاله على أن أبناء بنش بما لديهم من تجار وقيادات وكوادر كانوا علماً في الثورة ومتصدرين لها، وأن مدينتهم لم تسقط في يد النظام أبداً.

وقال الرئيس الشرع: “بنش كانت رائدة في الثورة، وإن شاء الله تكون رائدة أيضاً في إعادة بناء سوريا الجديدة، وسنبقى دائماً إلى جانبكم وفداءً لكم، أنتم ضحيتم كثيراً وقدمتم الشهداء، وفيكم قيادات أبطال منهم الأخ أبو جميل قطب والأخ أبو يوسف، تضحياتكم كانت كبيرة في الثورة ولم تقصروا أبداً في حقها، ونأمل أيضاً بأن يكون لكم دور كبير جداً في إعادة بناء سوريا من جديد”.

وأضاف الرئيس الشرع: “إدلب كانت معتمدة بشكل كبير في بنائها على أهل بنش، وعلى التجار، وعلى كوادرها، وإن شاء الله يمتد هذا العمل العظيم إلى كل سوريا، وأعتذر عن عدم حضوري معكم، وإن شاء الله في المرات القادمة نكون إلى جانبكم، وأتمنى لكم التوفيق وأن تدوم أفراحكم بإذن الله تعالى”.