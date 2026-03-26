مديرية ثقافة حماة تقدّم عرضاً فنياً احتفالاً بأعياد آذار والثورة السورية

حماة-سانا

شهد مسرح المركز الثقافي في مدينة سلمية، فعالية فنية نظمتها مديرية الثقافة في حماة، احتفالاً بمجموعة من مناسبات شهر آذار، شملت عيد الثورة السورية وعيد الفطر المبارك، وعيد الأم، وعيد النوروز.

وتضمّن العرض فقرات من الرقص الرياضي والجمباز والباركور إلى جانب لوحات من الفنون الشعبية.

وأوضح مدير الثقافة في حماة محمد العمر في تصريح لمراسل سانا، أن الهدف من إقامة هذا النشاط هو نشر أجواء الفرح والبهجة، في ظل تزامن عدة مناسبات مهمة في شهر واحد.

بدوره، أشار مدير فرقة سيلينا للمسرح الراقص علي ضعون إلى أن الفرقة قدمت جزءاً من أعمالها الفنية الشعبية عبر رقصات استعراضية، لافتاً إلى أن مدينة سلمية تتميز بحضور جماهيري واسع في مثل هذه الفعاليات.

كما عبّرت بانة حورية من فرقة سيلينا عن سعادتها بالمشاركة، من خلال تقديم رقصات فلكلورية نالت إعجاب الحاضرين.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة احتفالات شهدتها محافظة حماة في الثامن عشر من الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لانطلاق الثورة السورية، ما منح الأنشطة الثقافية طابعاً وطنياً إضافياً.