وفيات و26 إصابة جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا‏

توفي 3 أشخاص وأصيب 26 آخرون جراء حرائق وحوادث سير وقعت في سوريا خلال الـ 24 ‏ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏

وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 128 حريقاً، في ‏حقول ومحاصيل زراعية، ومنازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار وقمامة وأسلاك كهربائية، وتم ‏إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن حالتي وفاة و6 إصابات (مدني و5 من عناصر الإطفاء) ‏بحروق طفيفة، إضافة إلى التسبب بخسائر مادية.‏

وشدد الدفاع المدني التأكيد على الأهالي ضرورة الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق ‏الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب ‏الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق ‏الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.‏

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 19 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 20 ‏آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار ‏الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، ‏وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، ‏مثل استخدام الهاتف المحمول.‏ وتوفي أمس الأول 5 أشخاص وأصيب 50 آخرون جراء حرائق وحوادث سير في عدد من ‏المحافظات استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.‏



