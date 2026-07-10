وفيات و26 إصابة جراء حرائق وحوادث سير في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية

دمشق-سانا
توفي 3 أشخاص وأصيب 26 آخرون جراء حرائق وحوادث سير وقعت في سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.
وأفاد الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة بأن فرقه استجابت لـ 128 حريقاً، في حقول ومحاصيل زراعية، ومنازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار وقمامة وأسلاك كهربائية، وتم إخمادها وتبريد أماكنها، وأسفرت عن حالتي وفاة و6 إصابات (مدني و5 من عناصر الإطفاء) بحروق طفيفة، إضافة إلى التسبب بخسائر مادية.
وشدد الدفاع المدني التأكيد على الأهالي ضرورة الالتزام بعدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق المجاورة للمحاصيل الزراعية أو الأحراج، والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 19 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 20 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم ونقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وجدد الدفاع المدني تذكير السائقين بضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول. وتوفي أمس الأول 5 أشخاص وأصيب 50 آخرون جراء حرائق وحوادث سير في عدد من المحافظات استجابت لها فرق الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث.