وفد من الأندوف يبحث إقامة مخيمات طبية متنقلة تقدم خدمات لأهالي قرى وبلدات القنيطرة



القنيطرة-سانا



بحث وفد من قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “الأندوف”، مع مدير المنطقة الشمالية محمد السعيد، ورئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة القنيطرة الدكتور ربيع عثمان، اليوم الخميس، آلية إقامة مخيمات طبية متنقلة تقدم خدماتها لأهالي قرى وبلدات المحافظة.



وجرى خلال اللقاء الاتفاق على إقامة أول مخيم طبي في بلدية أم باطنة في الـ 22 من الشهر الجاري، على أن يتنقل لاحقاً بين مختلف المناطق بالتنسيق مع المحافظة.



وأوضح السعيد في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من المخيم هو تقديم الاستشارات الطبية للأهالي من خلال أطباء تابعين للأندوف، إضافة إلى صرف الأدوية عن طريق الهلال الأحمر العربي السوري، موضحاً أن المخيم سيكون مستمراً ومتنقلاً، بحيث يستهدف كل أسبوعين بلدية أو قرية جديدة على أرض المحافظة، بالتنسيق مع محافظة القنيطرة، للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأهالي وتقديم الخدمات الطبية لهم.



وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين محافظة القنيطرة والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة، لتعزيز الخدمات الطبية المقدمة للأهالي في قرى وبلدات المحافظة، وتقديم الدعم الصحي من خلال فرق طبية مختصة.