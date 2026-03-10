الداخلية تعلن بدء المرحلة الثالثة من قبول دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير

دمشق-سانا

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء المرحلة الثالثة من مراحل القبول لدورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير، والتي تتضمن اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنكليزية ومهارات الحاسوب.

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أن هذا الاختبار يهدف إلى تقييم مستوى المتقدمين في المهارات الأساسية الداعمة للعمل الشرطي الحديث، وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة في عملية القبول.

وأشارت إلى أن التواصل مع المتقدمين الناجحين في المرحلة الثانية سيتم عبر رسائل نصية (SMS) تُرسل إلى أرقام الهواتف المسجلة في طلبات التقديم، لتحديد مواعيد الاختبار.

ولفتت الوزارة إلى أن إرسال الرسائل سيكون على دفعات، وذلك لتنظيم عملية الاختبار وتجنب أي التباس لدى المتقدمين في حال وصول الرسائل إلى البعض قبل الآخرين، متمنية النجاح لجميع المتقدمين في المراحل القادمة.