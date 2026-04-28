قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي

photo 2026 03 13 17 04 03 860x573 1 1 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في قرية معرية بريف درعا الغربي

درعا-سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء في قرية معرية بمنطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.

وأفاد مراسل سانا بأن القوة التي تضم نحو 20 آلية، جالت في شوارع القرية وسط تحليق للطيران المسير، قبل أن تنسحب من المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، كما تدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك