الشيباني: متمسكون بمبادئ العدالة والمساءلة ومحاسبة ‏المتورطين بالجرائم بحق الشعب السوري

دمشق-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني تمسك ‏الدولة السورية بمبادئ العدالة والمساءلة، ومحاسبة كل من ‏تورط في ‏الجرائم بحق الشعب ‏السوري.

وقال الوزير الشيباني عبر منصة إكس اليوم السبت: نعاهد ‌‏شهداءنا وأهلنا أن تكون تضحياتهم العظيمة حجر الأساس ‏لبناء ‏سوريا المستقبل؛ سوريا العدل والكرامة، التي ‏تُصان فيها ‏الحقوق والحريات، وينعم أبناؤها بالأمن ‏والاستقرار‎.

وأضاف الوزير الشيباني: كما نؤكد أننا سنبقى أوفياء لدماء ‌‏الشهداء، متمسكين بمبادئ العدالة والمساءلة، وساعين ‏إلى جلب ‏كل من تورط في الجرائم بحق الشعب ‏السوري، لينال جزاءه ‏العادل‎.

وكانت الهيئة الوطنية للمفقودين أعلنت في وقت سابق اليوم أنه ‏في إطار ‏ولايتها القانونية ‏ومسؤوليتها الوطنية في العمل على ‏كشف مصير المفقودين ‏في سوريا، ‏واستناداً إلى إجراءات تحقق ‏وتحليل متعددة شملت مراجعة ‏معطيات ‏ومعلومات ومواد ‏متقاطعة ذات صلة بالقضية، وضمن تنسيق ‏وإجراءات ‏مشتركة ‏مع الجهات الوطنية المختصة، توصلت إلى نتائج موثوقة ‌‏ومتقاطعة ‏تسمح بالاستنتاج بدرجة عالية من اليقين المهني ‏وفاة أطفال ‏الدكتورة رانيا ‏العباسي.

كما أكدت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية أن قضية مصير ‏أطفال الدكتور ‏عبد ‏الرحمن ياسين زوج الدكتورة رانيا العباسي، ‏تمثل واحدة من القضايا ‌‏الإنسانية المؤلمة التي تختصر معاناة ‏آلاف العائلات السورية، مبينة أنها ‌‏تواصل العمل على دعم ‏مسارات كشف الحقيقة والمساءلة القانونية، بما ‌‏يضمن محاسبة ‏كل من يثبت تورطه في الجرائم والانتهاكات الجسيمة ‏التي ‌‏ارتكبت بحق السوريين والسوريات.